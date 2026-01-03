Ich habe keine Vorsätze

Sind Sie auch so jemand, dem keine Vorsätze zum neuen Jahr einfallen? Mir fallen nämlich keine ein. Ich möchte mein Leben nicht ändern. Was nicht heißt, dass ich mir besonders gut vorkomme, mich besonders toll finde, also ein Kerl bin, an dem es gar nichts zu mäkeln gibt. Natürlich habe ich meine Baustellen, aber ich habe schon lange damit aufgehört, sie fertigzustellen. Warum? Weil Vorsätze immer etwas Konstruiertes haben. Sie werden nicht wirklich aus Freiheit gefasst. Eher aus innerem Unfrieden und einer grundsätzlichen Unzufriedenheit mit sich selbst. Darum sind die in weingeistig-rührseliger Silvesternacht gewälzten Absichten zum Scheitern verurteilt, weil nichts so schnell verpufft, wie das Vorhaben, gesünder zu leben, mehr Sport zu machen, weniger zu meckern, kurz: ein besserer Mensch zu werden. Das wusste schon Bertolt Brecht trefflich in der „Ballade von der Unzulänglichkeit menschlichen Planens“ zu dichten und brachte es auf seine unnachahmliche Weise auf den Punkt. „Ja, mach nur einen Plan! / Sei nur ein großes Licht! / Und mach dann noch“nen zweiten Plan / Gehn tun sie beide nicht.“