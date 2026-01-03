Vorteilswelt
Schneiders Brille

Ich habe keine Vorsätze

Vorarlberg
03.01.2026 13:16
Der Klassiker unter den Neujahrsvorsätzen: gesünder leben.
Der Klassiker unter den Neujahrsvorsätzen: gesünder leben.

Den Jahreswechsel nehmen viele Menschen zum Anlass, ihr eigenes Leben zu hinterfragen und Verbesserungspotenziale auszuloten: mehr Sport machen, gesünder leben, mit dem Rauchen aufhören. „Krone“-Kolumnist Robert Schneider gehört nicht zu diesen Menschen.  

Sind Sie auch so jemand, dem keine Vorsätze zum neuen Jahr einfallen? Mir fallen nämlich keine ein. Ich möchte mein Leben nicht ändern. Was nicht heißt, dass ich mir besonders gut vorkomme, mich besonders toll finde, also ein Kerl bin, an dem es gar nichts zu mäkeln gibt. Natürlich habe ich meine Baustellen, aber ich habe schon lange damit aufgehört, sie fertigzustellen. Warum? Weil Vorsätze immer etwas Konstruiertes haben. Sie werden nicht wirklich aus Freiheit gefasst. Eher aus innerem Unfrieden und einer grundsätzlichen Unzufriedenheit mit sich selbst. Darum sind die in weingeistig-rührseliger Silvesternacht gewälzten Absichten zum Scheitern verurteilt, weil nichts so schnell verpufft, wie das Vorhaben, gesünder zu leben, mehr Sport zu machen, weniger zu meckern, kurz: ein besserer Mensch zu werden. Das wusste schon Bertolt Brecht trefflich in der „Ballade von der Unzulänglichkeit menschlichen Planens“ zu dichten und brachte es auf seine unnachahmliche Weise auf den Punkt. „Ja, mach nur einen Plan! / Sei nur ein großes Licht! / Und mach dann noch“nen zweiten Plan / Gehn tun sie beide nicht.“

Meine Frau sagt: „Du bist selbstherrlich! Halt typisch Mann. Keine Selbstkritik. In jedem Fall beratungsresistent.“ „Zum Glück“, antworte ich. „Stell dir vor, ich würde vor lauter Zaudern kaum mehr aufrecht gehen und zu überhaupt keinen Entscheidungen mehr kommen? Würde mich nur noch hinterfragen, bis nichts mehr von mir übrig ist. Mit so einem möchtest du auch nicht verheiratet sein, oder? So einen nennt man im Volksmund Waschlappen.“

Natürlich hat sie recht, denke ich heimlich. Ein wenig könnte ich mich schon hinterfragen. Bloß. Wo fange ich an? Da gäbe es so vieles ...

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Vorarlberg
