So läuft in Österreich die Haft mit der Fußfessel

Roman Polanski, Lindsay Lohan oder Nicolas Sarkozy: Sie alle mussten schon einmal eine Fußfessel tragen, weil sie gegen das Gesetz verstoßen haben. Jetzt reiht sich auch Karl-Heinz Grasser in diese Riege ein. Doch wie funktioniert das in Österreich eigentlich genau mit dem elektronischen Hausarrest?
Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser bekam zu seinem 57. Geburtstag am vergangenen Freitag eine Fußfessel – zwar nicht als Geschenk, die Freude darüber dürfte aber dennoch gegeben gewesen sein. Denn damit durfte er aus der Justizanstalt Innsbruck raus- und in den elektronisch überwachten Hausarrest reinspazieren.
