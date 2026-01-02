Vom Neusiedler See bis zur Raab: Fischerei boomt!

20-prozentige Steigerung

Diese Kurse verzeichnen seit Jahren steigende Teilnehmerzahlen. Im Jahr 2025 war die Nachfrage so groß, dass erstmals zusätzliche Termine eingeschoben werden mussten. Im Vergleich zu 2024 stieg die Zahl der Prüfungen von 348 auf 419, das bedeutet ein Plus von 20 %. Bemerkenswert ist die Beteiligung von Frauen – im Vorjahr waren es 25. „Dieser Trend zeigt, dass die Fischerei längst keine reine Männerdomäne mehr ist“, sagt der zuständige Landesrat Leonhard Schneemann. „Immer mehr Frauen schätzen die Verbindung zur Natur und den verantwortungsvollen Umgang mit unseren Gewässern.“