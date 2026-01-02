Vorteilswelt
Forderung der FPÖ

Tag der Sicherheit: Wunsch nach Comeback

Burgenland
02.01.2026 11:00
Der Tag der Sicherheit lockte in der Vergangenheit viele Besucher an, darunter Tschürtz selbst.
Der Tag der Sicherheit lockte in der Vergangenheit viele Besucher an, darunter Tschürtz selbst.

Den Tag der Sicherheit – eine Leistungsschau der Einsatzorganisationen mit vielen Besuchern – gibt es in dieser Form nicht mehr. FPÖ-Tschürtz fordert nun Wiedereinführung.

0 Kommentare

Der Tag der Sicherheit war in der Vergangenheit für viele ein Fixpunkt im Kalender. Abwechselnd in einer der drei Kasernen abgehalten, präsentierten sich bei der Leistungsschau Bundesheer, Polizei, Feuerwehr sowie Rettungs- und Hilfsorganisationen den vielen Besuchern. Auch Johann Tschürtz (FPÖ) – damals noch Landeshauptmann-Stellvertreter – war jedes Jahr bei der Veranstaltung zu Gast. Mittlerweile gibt es das Format in dieser Form aber nicht mehr.

Neuer Anlauf
Es sei auf Eis gelegt worden, sagt Tschürtz – jetzt als Zweiter Landtagspräsident nicht mehr Teil der Landesregierung. Und das, obwohl man bei den Veranstaltungen mehr als 10.000 Besucher habe begrüßen können. Er startet deswegen nun einen neuen Anlauf, um die Leistungsschau wiederzubeleben. „Dieser Tag der Sicherheit war ein echter Publikumsmagnet für Jung und Alt“, betont Tschürtz.

Tausende persönliche Gespräche und zahlreiche Vorführungen hätten einen tiefen Einblick in die Arbeit der Einsatzkräfte ermöglicht und nachhaltig das Gemeinschaftsgefühl im Burgenland gestärkt. Der Freiheitliche appelliert daher an Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), den Tag der Sicherheit wieder einzuführen.

Regelmäßiger Austausch
Darüber hinaus fordert er die jährliche Abhaltung eines Sicherheitsgipfels mit dem Innenminister im Burgenland. Der letzte Sicherheitsgipfel habe mit dem damaligen FPÖ-Innenminister Herbert Kickl stattgefunden. Ein regelmäßiger Austausch auf höchster Ebene sei angesichts der aktuellen sicherheitspolitischen Herausforderungen wichtiger denn je, erklärt Tschürtz.

Weiters pocht er auf die Wiedereinführung der Sicherheitsgala mit dem Sicherheitspreis. „Diese Würdigung hat das ganze Land begeistert und den Einsatzkräften die Wertschätzung entgegengebracht, die sie verdienen“, so Tschürtz. 

Burgenland
