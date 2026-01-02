Tag der Sicherheit: Wunsch nach Comeback

Der Tag der Sicherheit war in der Vergangenheit für viele ein Fixpunkt im Kalender. Abwechselnd in einer der drei Kasernen abgehalten, präsentierten sich bei der Leistungsschau Bundesheer, Polizei, Feuerwehr sowie Rettungs- und Hilfsorganisationen den vielen Besuchern. Auch Johann Tschürtz (FPÖ) – damals noch Landeshauptmann-Stellvertreter – war jedes Jahr bei der Veranstaltung zu Gast. Mittlerweile gibt es das Format in dieser Form aber nicht mehr.