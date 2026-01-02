Endlich: Weissensee ab morgen für Eisläufer frei!

Vorsicht gilt aber trotzdem: Das Eis auf der Norduferseite ist nicht tragfähig! Davor warnen Einsatzkräfte, die sich im Ernstfall selbst in Gefahr begeben müssen. Immer wieder komme es auf den Kärntner Seen und Flüssen zu gefährlichen Unfällen, weil Menschen auf nicht freigegebenen Flächen eislaufen. Absperrungen und Sperren müssen unbedingt beachtet werden!