Endlich: Weissensee ab morgen für Eisläufer frei!

Eine Zwei-Kilometer-Strecke am Westufer ist ab morgen, 3. Januar, für Eisläufer freigegeben. Die Eiseinstiege befinden sich beim Camping Müller in Praditz sowie in Techendorf-Süd bei der großen Fichte.
Seit Tagen wird in den Sozialen Netzwerken diskutiert, wann es soweit ist, die Thermometeranzeige nervös beobachtet – heute, Samstag, ist es endlich so weit: Der Weissensee wird erstmals in der Saison 2025/2026 für Eisläufer freigegeben!
Zumindest eine zwei Kilometer lange Strecke im westlichen Bereich des Sees darf ab sofort befahren werden. Die Eiseinstiege befinden sich beim Camping Müller in Praditz sowie in Techendorf-Süd bei der großen Fichte. Wintersportler können auf dem Ertl-Areal in Praditz sowie anderen Stellflächen im Ort kostengünstig parken.
Eisläufer ab 10 Jahren zahlen übrigens einen Förderbeitrag in Höhe von 10 Euro für die Benützung. Die Eintrittsbänder gibt es vor Ort, aber auch in der Weissensee-Info und der Gemeinde.
Ein wichtiges Zeichen auch für den Tourismus, denn der See gilt immerhin als größte präparierte Natureislauffläche in ganz Europa und lockt entsprechend viele Touristen nach Kärnten. Bekanntlich ist der Weissensee gerade bei Niederländern ein beliebtes Winterreiseziel.
Vorsicht gilt aber trotzdem: Das Eis auf der Norduferseite ist nicht tragfähig! Davor warnen Einsatzkräfte, die sich im Ernstfall selbst in Gefahr begeben müssen. Immer wieder komme es auf den Kärntner Seen und Flüssen zu gefährlichen Unfällen, weil Menschen auf nicht freigegebenen Flächen eislaufen. Absperrungen und Sperren müssen unbedingt beachtet werden!
