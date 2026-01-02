Ehrungen und Beförderungen bei der Berufsfeuerwehr

Rund neun Einsätze am Tag, Reparaturen und Sport

Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt ist eine von sechs Berufsfeuerwehren in Österreich. Täglich um 7.30 Uhr ist Standeskontrolle mit Dienstübergabe und Gerätekontrolle. Danach werden aktuelle Arbeiten zugeteilt; auf der Wache und bei den zehn Freiwilligen Feuerwehren in Klagenfurt werden Reparaturen an Fahrzeugen und Rüsthäusern durchgeführt. Um für die Einsätze körperlich gerüstet zu sein, steht ein Fitnessraum zur Verfügung. Und dazwischen schrillt der Alarm für die durchschnittlich neun Einsätze pro Tag.