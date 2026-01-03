Mel Gibson wird 70: Erfolgreich und umstritten

Ihren 70. Geburtstag haben andere schon ruhiger gefeiert. Der in New York geborene und in Australien aufgewachsene Schauspiel-Kapazunder Mel Gibson trennte sich erst unlängst von seiner halb so alten Lebensgefährtin Rosalind Ross, zudem wurde er neben Sylvester Stallone und Jon Voight von US-Präsident Donald Trump zum Hollywood-Sonderbotschafter berufen, was in der politisch eher links gerichteten Traumfabrik für großes Raunzen sorgte. Für Gibson-Kritiker reiht sich dies gut in die Skandale der Vergangenheit ein, wo er mit antisemitischen und homophoben Äußerungen genauso negativ auffiel, wie durch häusliche Gewalt.