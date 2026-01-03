Mel Gibson wird 70: Erfolgreich und umstritten

Hollywood-Legende Mel Gibson wird heute 70 Jahre alt. Große Erfolge und schwere Rückschläge halten sich die Waage. Neben herausragenden Erfolgen vor und hinter der Kamera sorgte er aber auch immer wieder für Skandale und Skandälchen.
Ihren 70. Geburtstag haben andere schon ruhiger gefeiert. Der in New York geborene und in Australien aufgewachsene Schauspiel-Kapazunder Mel Gibson trennte sich erst unlängst von seiner halb so alten Lebensgefährtin Rosalind Ross, zudem wurde er neben Sylvester Stallone und Jon Voight von US-Präsident Donald Trump zum Hollywood-Sonderbotschafter berufen, was in der politisch eher links gerichteten Traumfabrik für großes Raunzen sorgte. Für Gibson-Kritiker reiht sich dies gut in die Skandale der Vergangenheit ein, wo er mit antisemitischen und homophoben Äußerungen genauso negativ auffiel, wie durch häusliche Gewalt.
Das sind ziemlich viele Schattenseiten für jemanden, dessen Karriere in den 80er- und 90er-Jahren florierte wie kaum eine zweite. Regisseur George Miller brachte ihm mit seiner Rolle als „Mad Max“ in einer postapokalyptischen Welt 1979 den großen Durchbruch, neben anspruchsvolleren Rollen wie in „Gallipoli“ (1981) eroberte er Hollywood 1987 endgültig im Sturm. In der Buddy-Polizisten-Komödie „Lethal Weapon“ brillierte er witzig-wortgewaltig neben Danny Glover – drei erfolgreiche Fortsetzungen folgten.
Obwohl sein Ruf als Actionheld einzementiert war, sollte er seine größten Erfolge 1995 mit „Braveheart“ feiern. Das Historienepos über den schottischen Freiheitskämpfer William Wallace bescherte Gibson zwei Oscars – einen davon für die Regie. Während sein Stern vor der Kamera im Sinken war, überzeugte er hinter der Kamera mit den epischen Produktionen „Die Passion Christi“ (2004) und „Apocalypto“ (2006).
Als Schauspieler liegen die letzten großen Highlights fast schon zwei Dekaden zurück, mit der Inszenierung des US-Kriegsdramas „Hacksaw Ridge“ heimste er noch mal eine Oscar-Nominierung für die Regie ein. Die erwähnten privaten Rückschläge brachten ihm aber auch den Spitznamen „Mad Mel“ ein. Im Frühjahr 2027 will er nun zwei neue Filme über Jesus ins Kino bringen – und wieder für positive Schlagzeilen sorgen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.