Russischer Neonazi will Russland wieder angreifen

Will die Ukraine ablenken?

Die Indizien sprechen dafür, dass die Ukraine die Angriffe in Belgorod unterstützt hat. Was die Regierung in Kiew davon hat? Dem Historiker Sergey Radchenko zufolge, der sich intensiv mit dem Krieg auseinandersetzt, will die Ukraine wahrscheinlich Panik in den russischen Grenzregionen auslösen und von anderen Operationen ablenken. Ihm zufolge befeuern die Angriffe aber auch das russische Narrativ, wonach Russland in seiner Existenz bedroht werde und deshalb Krieg führen müsse.