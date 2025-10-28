Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Johann Strauss-Könner

Das ist der Favorit für das Neujahrskonzert

Kultur
28.10.2025 09:26
Maestro Tugan Sokhiev studierte in St. Petersburg, wo schon Johann Strauss einst Triumphe ...
Maestro Tugan Sokhiev studierte in St. Petersburg, wo schon Johann Strauss einst Triumphe gefeiert hat.(Bild: Marco Borggreve)

Der Russe Tugan Sokhiev, 48, hat sich einmal mehr als idealer Strauss-Dirigent bewiesen – und die Wiener Philharmoniker lieben ihn.

0 Kommentare

Ein Einspringen stand am Beginn einer bald besonderen Beziehung: Im September2009 setzte sich der damals 32-jährige Tugan Sokhiev in den Flieger nach Seoul.

Dort weilten die Wiener Philharmoniker gerade auf Asien-Tournee, bei der jedoch Zubin Mehta das letzte Konzertabsagen musste. Tugan Sokhiev bewährte sich als Ersatzmann. So sehr, dass ihm kurz darauf, wieder als Mehta-Ersatz, auch die Leitung des ersten Abonnementkonzerts der Saison übertragen wurde.

Lesen Sie auch:
Sopranistin Nikola Hillebrand begeisterte mit dem „Frühlingsstimmen“-Walzer.
Wiener Philharmoniker
Johann Strauss: Und alle hundert Jahre wieder
28.10.2025

Seither sind Maestro und Orchester innig verbunden – und Tugan Sokhiev wurde in den erlesenen Kreis der Abonnement-Dirigenten aufgenommen.

Doch nicht jeder versteht sich auch so blendend auf die Musik des Walzerkönigs – und ist damit Anwärter für das Neujahrskonzert. Tugan Sokhiev hat soeben bewiesen, dass er Strauss perfekt kann. Nicht zum ersten Mal übrigens. Schon in Seoul stand damals„Mein Herr Marquis“ aus der „Fledermaus“auf dem Programm.

Und dass Sokhiev auch vor TV-Kameras beste Figur macht, bewies er im August, als er in Schönbrunn das „Sommernachtskonzert“ der Philharmoniker u. a. mit „Wiener Blut“ zum Erfolg führte.

Seine Affinität zu Strauss reicht bis in die Kindheit zurück, denn die Übertragung des Neujahrskonzerts aus Wien war immer ein Pflichttermin. Jüngst verriet er im Musikvereins-Magazin:

„Wenn man die Wiener Philharmoniker mit diesem Repertoire dirigiert, merkt man von der ersten Phrase an, wie sehr die Orchestermitglieder diese Musik in der DNA haben. Die Herausforderung für mich wie für jeden Dirigenten ist, gewissermaßen Teil davon zu werden.“

Porträt von Stefan Musil
Stefan Musil
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wächst im Rekordtempo
Vagabund-Planet verschlingt pro Sekunde 6 Mrd. t
Fund in der Türkei
7000 Jahre alte menschliche Fußabdrücke entdeckt
Optisches Phänomen
Spektakulärer Halo um Sonne lässt Menschen staunen
Krone Plus Logo
Kostet nur 6000 Dollar
Wieso dieser Billig-Roboter eine Mogelpackung ist
Krone Plus Logo
Kathastrophen-Krabbler
Wie dieser Cyborg-Käfer Menschenleben retten soll
Top-3

Gelesen

Steiermark
Alko-Unfall: Insassen verbrannten hilflos in Pkw
135.996 mal gelesen
Der ausgebrannte Wagen. Für die Insassen gab es keine Chance auf Rettung.
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
122.320 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Wirtschaft
Goldpreis: Tiefster Stand seit drei Wochen
121.641 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Mehr Kultur
Erstes deutsches Album
„Santos“: Ein Geschenk an die deutsche Pop-Kultur
Johann Strauss-Könner
Das ist der Favorit für das Neujahrskonzert
Wiener Philharmoniker
Johann Strauss: Und alle hundert Jahre wieder
Letztes Projekt
„Aging Trouble“: Duo Follow the Rabbit hört auf
Krone Plus Logo
Premiere Musiktheater
Operette „Wiener Blut“: Liebe, Lüge und Lebensgier
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf