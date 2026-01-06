Stier drückte Landwirt (64) gegen Stallwand

Bei Stallungsarbeiten am Hof seines Sohnes wurde ein 64-Jähriger von einem 800 Kilogramm schweren Stier gegen eine Stallwand gedrückt. Dabei wurde er am Bein verletzt. Der Mann wurde schließlich nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in den Linzer MedCampus Drei geflogen.
Ein 64-Jähriger aus St. Johann am Wimberg führte am Montag gegen 15:30 Uhr am Betrieb seines Sohnes Stallungsarbeiten durch. Dabei wurde er von einem etwa 800 Kilogramm schweren Sprungstier gegen die Stallungen einer Box gedrückt.
Am Bein verletzt
Der 64-Jährige erlitt leichte Beinverletzungen und wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in das Kepler Universitätsklinikum Linz geflogen. Aus Zeitgründen, und weil der Verletzte Medikamente einnehmen muss, entschied man sich für den Lufttransport.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.