Stier drückte Landwirt (64) gegen Stallwand

Bei Stallungsarbeiten am Hof seines Sohnes wurde ein 64-Jähriger von einem 800 Kilogramm schweren Stier gegen eine Stallwand gedrückt. Dabei wurde er am Bein verletzt. Der Mann wurde schließlich nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in den Linzer MedCampus Drei geflogen.