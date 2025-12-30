Schlagzeilen | Harte Jahre

Schlagzeilen. Ein abwechslungsreiches Jahr ... Es wäre die Untertreibung des Jahres, wenn man die Ereignisse, und dabei nicht nur die innenpolitischen, mit dieser Formulierung zusammenfasst. (Fast) 365 Schlagzeilen hat die „Kronen Zeitung“ ihren Lesern dieses Jahr geliefert, viele davon aufregend, manche zum Glück auch erfreulich. Zum Jahresende haben wir ein paar der bemerkenswertesten und erinnerungswürdigsten Titelseiten aus dem Archiv geholt und veröffentlichen sie heute in unserer letzten Ausgabe 2025. Ja, das Jahr begann mit politischer Dramatik, die kaum steigerbar schien. „Versagt – Nach 96 Tagen zurück an den Start“ titelten wir am 4. Jänner, als die türkis-rot-pinken Koalitionsverhandlungen geplatzt waren, „Nehammer geht, kommt jetzt Kurz?“ folgte am 5. Jänner, ehe wir am 6. Jänner in einer E-Paper-Sonderausgabe vermeldeten: „Fast am Ziel – Van der Bellen öffnet Tür für Herbert Kickl.“ Er ging, wie wir seit Februar wissen, nicht durch diese Tür.
Harte Jahre. Österreich landete doch noch bei einer ÖVP-SPÖ-Neos-Dreier-Regierung mit Christian Stocker als Kanzler, gemeinsam kündigten sie gleich einmal „Zwei harte Jahre für Österreich“ an (28. Februar). Wetten, es wird nicht bloß bei zwei Jahren bleiben? Die Regierung hat mittlerweile in Umfragen ihre Mehrheit verloren (wie wir im September erstmals meldeten), doch „Stocker will 2029 wieder antreten“, wie er im „Krone“-Interview am Ende November verriet. Das mag für manche eine gute, für andere eine schlechte Nachricht sein. Aber schauen wir – noch lange vor 2029 - was die Politik den Österreichern im kommenden Jahr beschert. Hoffentlich Besseres als im zu Ende gehenden …
Kommen Sie gut durch den Silvestertag, rutschen Sie gut ins neue Jahr!
