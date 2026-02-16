Warum stürzte ein 15-Jähriger in Maria Alm ab?

Zu einem schweren Skiunfall in Maria Alm werden Zeugen gesucht. Am Sonntag durchbrach ein 15-Jähriger einen Fangzaun und stürzte acht Meter ab. Noch ist völlig unklar, was passiert ist.
Gegen 14.20 Uhr fuhr der junge Niederländer im Bereich des Abschnittes „Natrun“ entweder die schwarze Piste 26 oder die blaue Piste 26a, die sogenannte Familienabfahrt. Am Scheitelpunkt dieser beiden Pisten kam der Jugendliche im Zuge seiner Talfahrt aus bislang unbekannter Ursache von der Piste ab und stürzte ab.
Unbekannte alarmierten Einsatzkräfte
Er kam rund acht Meter unterhalb der Piste in unwegsamem Gelände zu liegen. Andere Wintersportler bemerkten den Verunfallten und verständigten umgehend die Einsatzkräfte, es ist aber unklar, wer sie sind.
Nach der Erstversorgung durch den Notarzt und der Pistenrettung wurde der Niederländer mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Universitätsklinikum Salzburg geflogen.
Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Zell am See unter +43 59133 5170 100 zu melden.
