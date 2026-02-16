Warum stürzte ein 15-Jähriger in Maria Alm ab?

Gegen 14.20 Uhr fuhr der junge Niederländer im Bereich des Abschnittes „Natrun“ entweder die schwarze Piste 26 oder die blaue Piste 26a, die sogenannte Familienabfahrt. Am Scheitelpunkt dieser beiden Pisten kam der Jugendliche im Zuge seiner Talfahrt aus bislang unbekannter Ursache von der Piste ab und stürzte ab.