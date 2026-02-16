Trainer lassen die Salzburg-Quote stark steigen

Höchst ernüchternd fiel in der laufenden Saison die Europacup-Bilanz der rot-weiß-roten Vertreter aus. Ab Sommer droht ein weiteres Abrutschen ins Mittelfeld. Ungeachtet dessen bietet der UEFA-Frühling aber auch ohne hiesige Beteiligung viel Salzburg-Bezug. Ein kurzer Blick offenbart vor Beginn der K. o.-Phase am Dienstag: Gerade in der Königsklasse tummeln sich die meisten Ex-Bullen.