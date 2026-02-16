Trainer lassen die Salzburg-Quote stark steigen

So viel Salzburg steckt in der Frühjahrssaison noch im Fußball-Europacup. In der Königsklasse ist man noch am stärksten vertreten. Doch nicht nur Spieler mit Salzburg-Bezug sind in Europa begehrt.
Höchst ernüchternd fiel in der laufenden Saison die Europacup-Bilanz der rot-weiß-roten Vertreter aus. Ab Sommer droht ein weiteres Abrutschen ins Mittelfeld. Ungeachtet dessen bietet der UEFA-Frühling aber auch ohne hiesige Beteiligung viel Salzburg-Bezug. Ein kurzer Blick offenbart vor Beginn der K. o.-Phase am Dienstag: Gerade in der Königsklasse tummeln sich die meisten Ex-Bullen.
Im Vergleich zu den Aktiven sorgen die Betreuer aktuell für einen beachtlichen 40 Prozent-Anteil am „Kuchen“. Und sind ein Beweis dafür, dass man sich auch in Österreich an der Seitenlinie für höhere Weihen empfehlen kann.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.