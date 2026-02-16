Verdächtiger nach Gewalttat in Wohnung gefasst

Bei einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern am Freitagabend in Salzburg-Lehen wurden zwei von ihnen so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus kamen. Nun wurde der Tatverdächtige festgenommen.
Gegen 20:30 war es zu einem Streit in einem Wohnhaus gekommen. Ein 43-jähriger Salzburger verletzte zwei 31-jährige Salzburger dabei mit einem unbekannten Gegenstand. Er flüchtete zu Fuß und wurde mit Streifen, Polizeihunden und einem Hubschrauber gesucht.
Am Sonntag konnte der Tatverdächtige schließlich in einer Wohnung in Salzburg widerstandslos festgenommen werden. Er gab im Rahmen seiner Vernehmung an, in der betreffenden Wohnung gewesen zu sein, ist jedoch laut Polizei zur Tat nicht geständig.
Die Vernehmung der beiden Opfer konnte inzwischen auch durchgeführt werden. Sie identifizierten den Festgenommenen eindeutig als Täter. Bisherigen Erkenntnissen zur Folge dürfte der Auslöser der Auseinandersetzung eine Geldforderung des Beschuldigten gegenüber den Opfern gewesen sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.