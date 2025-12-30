Diebin steckt Lebensmittel einfach in Koffer
Mitten im Geschäft
In einem Laden in der Salzburger Elisabeth Vorstadt hat eine Frau am Montagnachmittag Lebensmittel in einen Koffer gesteckt. Als die Polizei kam, stellte sich heraus, dass es weder ein Versehen noch ein einmaliger Diebstahl war.
Als die Polizeibeamten mit der Frau sprachen, stellte sich heraus, dass sie in gleich zwei Koffern zahlreiche Lebensmittel fanden. Zum Teil konnten diese nicht zugeordnet werden.
Als die Polizisten die Frau überprüften, stellte sich heraus, dass die 39-jährige Slowakin schon einen Eintrag hatte. Gegen sie besteht eine Festnahmeanordnung des Landesgerichts Wien wegen gleich mehrerer gewerbsmäßiger Diebstähle. Die Frau wurde festgenommen und kam in Haft.
