Mit Koks am Steuer auf der A1 und ein Trickser

Gleich zwei Herren waren unter Drogen- und Alkoholeinfluss am Steuer. Während der eine geständig war, versuchte ein älterer Mann im Lungau die Polizei hereinzulegen und noch einmal davonzukommen – ohne Erfolg.
Er fiel wegen seiner Fahrweise den Beamten auf, die Polizei stoppte den Mann deshalb auf der A1 bei Hallwang. Der 41-jährige Wiener wurde positiv auf Kokain getestet. Er gab zu, am Vortag gekokst zu haben. Sein Führerschein wurde ihm weggenommen.
Tricksen wollte hingegen ein 73-jähriger Mann in St. Michael. Er war augenscheinlich alkoholisiert, als die Polizei ihn kontrollierte. Doch bevor die Polizisten ihn nach einem Vortest am Alkomat testen konnten, trank der Mann während der Wartezeit eine Flasche Mineralwasser. Das ist aber nicht erlaubt. Der Mann wollte vermutlich sein Promille-Ergebnis im wahrsten Sinne des Wortes verwässern.
Weil dies laut Polizei einer Verweigerung entspricht, wurde dem Lungauer der Führerschein abgenommen. Beide Männer wurden angezeigt.
