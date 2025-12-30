Mit Koks am Steuer auf der A1 und ein Trickser

Tricksen wollte hingegen ein 73-jähriger Mann in St. Michael. Er war augenscheinlich alkoholisiert, als die Polizei ihn kontrollierte. Doch bevor die Polizisten ihn nach einem Vortest am Alkomat testen konnten, trank der Mann während der Wartezeit eine Flasche Mineralwasser. Das ist aber nicht erlaubt. Der Mann wollte vermutlich sein Promille-Ergebnis im wahrsten Sinne des Wortes verwässern.