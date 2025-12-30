Vorteilswelt
Mit Koks am Steuer auf der A1 und ein Trickser

Salzburg
30.12.2025 11:00
Im Lungau und auf der A1 hat die Polizei Autolenker kontrolliert.
Im Lungau und auf der A1 hat die Polizei Autolenker kontrolliert.(Bild: Christian Jauschowetz)

Gleich zwei Herren waren unter Drogen- und Alkoholeinfluss am Steuer. Während der eine geständig war, versuchte ein älterer Mann im Lungau die Polizei hereinzulegen und noch einmal davonzukommen – ohne Erfolg. 

Er fiel wegen seiner Fahrweise den Beamten auf, die Polizei stoppte den Mann deshalb auf der A1 bei Hallwang. Der 41-jährige Wiener wurde positiv auf Kokain getestet. Er gab zu, am Vortag gekokst zu haben. Sein Führerschein wurde ihm weggenommen. 

Tricksen wollte hingegen ein 73-jähriger Mann in St. Michael. Er war augenscheinlich alkoholisiert, als die Polizei ihn kontrollierte. Doch bevor die Polizisten ihn nach einem Vortest am Alkomat testen konnten, trank der Mann während der Wartezeit eine Flasche Mineralwasser. Das ist aber nicht erlaubt. Der Mann wollte vermutlich sein Promille-Ergebnis im wahrsten Sinne des Wortes verwässern. 

Lesen Sie auch:
Walter Macheiner steht seit 30 Jahren als Liftler an der Grünwaldkopfbahn. Schlimmer als die ...
Krone Plus Logo
No-Go: Thermosohlen
So halten sich Profis in eisigen Jobs warm
30.12.2025
Warm anziehen!
Jahreswechsel: Das Wetter in der Silvesternacht
30.12.2025
Hier muss man fit sein
10 Kilometer Fußweg fürs passende Festspiel-Kostüm
30.12.2025

Weil dies laut Polizei einer Verweigerung entspricht, wurde dem Lungauer der Führerschein abgenommen. Beide Männer wurden angezeigt.  

Salzburg

In der deutschen Stadt Gelsenkirchen haben Unbekannte ein Loch in den Tresorraum einer Bank ...
Tresorraum aufgebohrt
Filmreifer Einbruch in Bank in Gelsenkirchen
Im Süden Spaniens sind drei Menschen von Wassermassen mitgerissen worden und gestorben.
Von Fluss mitgerissen
Drei Tote bei schwerem Hochwasser in Südspanien
Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
