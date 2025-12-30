10 Kilometer Fußweg fürs passende Festspiel-Kostüm

15.000 Schritte durch die Festspielhäuser legen Mitarbeiter der Kostümabteilung circa zurück. Bald sollen es weniger werden. Durch den Neubau des Festspielbezirkes sollen der Kostümabteilung zugehörige Bereiche zentral angeordnet werden.
Wo viel Licht, da auch viel Schatten – dieses Sprichwort trifft auch auf die Festspiele zu. Während auf der Bühne die Stars im grellen Scheinwerferlicht stehen, bahnt sich hinter den Kulissen die Assistentin des Kostümdirektors Jan Meier, Christina König, ihren Weg durch dunkle, verworrene Gänge. „Am Anfang war ich hier verloren“, gesteht König. Wer falsch abbiegt, landet schon einmal in einem der improvisierten Lager.
„Rund 10.000 Kostüme lagern wir im Sommer im Haus. Da der Platz begrenzt ist, kann es auch vorkommen, dass wir Kostüme zwischenzeitlich in Proberäumen unterbringen müssen“, so König. Die richtigen Kostüme und Requisiten zur richtigen Zeit zu finden, ist eine Mammutaufgabe.
Rund 15.000 Schritte durch das Haus legen sie und ihre Kollegen an einem vollgepackten Arbeitstag zurück. Das entspricht rund zehn Kilometern.
Voller Vorfreude blickt König deshalb auf die Sanierung der Festspielhäuser: „Wir träumen schon von der neuen Arbeitsqualität.“ Anstatt der vielen verschlungenen Gänge werden der Kostümabteilung zugehörige Bereiche zentral angeordnet und nicht mehr an verschiedenen Orten in den Festspielhäusern untergebracht sein. Eine große Erleichterung.
Und nicht die einzige: „Die Werkstätten und neuen Lager im Untergeschoss werden mit einem eigenen Transport-Lift verbunden, was für das Timing der Abläufe im Theaterbetrieb von großer Bedeutung ist“, erklärt König. Darauf ist sie in ihrer Funktion als Mitglied im Planungsteam für das Projekt Festspielbezirk 2030 stolz.
