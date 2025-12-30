10 Kilometer Fußweg fürs passende Festspiel-Kostüm

Wo viel Licht, da auch viel Schatten – dieses Sprichwort trifft auch auf die Festspiele zu. Während auf der Bühne die Stars im grellen Scheinwerferlicht stehen, bahnt sich hinter den Kulissen die Assistentin des Kostümdirektors Jan Meier, Christina König, ihren Weg durch dunkle, verworrene Gänge. „Am Anfang war ich hier verloren“, gesteht König. Wer falsch abbiegt, landet schon einmal in einem der improvisierten Lager.