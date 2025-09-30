Nach Kaisers Rückzug: Der Poker um die rote Macht

Wer hat in der SPÖ das Sagen? Kaisers Rückzug erfolgt recht schnell. Trotz seiner anstehenden Pension steht dennoch fest: Gegen Kaisers Willen wird auch in den kommenden Monaten nichts passieren.
Seine Schritte wirken leichter, eine Last scheint von den Schultern gefallen zu sein, sein Lächeln ist breiter denn je: Die anstehende Pension steht dem Landeshauptmann offensichtlich gut. Peter Kaiser fällt es scheinbar nicht schwer, die Zügel abzugeben: Schon wenige Stunden, nachdem Daniel Fellner als sein Nachfolger gewählt wurde, zog er sich aus dem wichtigsten Gremium der Koalition – dem Koalitionsausschuss – zurück. Auch beim Besuch von Finanzminister Markus Marterbauer am Montag ist Kaiser nicht anwesend: Daniel Fellner führt das Medientreffen an!
Bis März 2026 Landeshauptmann
Freilich stellen sich viele die Frage: Wer hat denn nun das Sagen? Klar ist dabei nur eines: Gegen Kaisers Willen wird auch in den kommenden Monaten nichts passieren; zum Beispiel, wenn es um Personalfragen geht. Da wäre ja der Posten des ersten Landtagspräsidenten nachzubesetzen, für den Kaiser-Vertrauter Andreas Scherwitzl vorgesehen ist – fraglich ist, ob Scherwitzl dann sein Bürgermeisteramt in Magdalensberg aufgeben würde. Für dessen Funktion als Dritter Landtagspräsident fiel der „Krone“ gegenüber ein überraschender Name: Marika Lagger-Pöllinger.
