Nach Kaisers Rückzug: Der Poker um die rote Macht

Bis März 2026 Landeshauptmann

Freilich stellen sich viele die Frage: Wer hat denn nun das Sagen? Klar ist dabei nur eines: Gegen Kaisers Willen wird auch in den kommenden Monaten nichts passieren; zum Beispiel, wenn es um Personalfragen geht. Da wäre ja der Posten des ersten Landtagspräsidenten nachzubesetzen, für den Kaiser-Vertrauter Andreas Scherwitzl vorgesehen ist – fraglich ist, ob Scherwitzl dann sein Bürgermeisteramt in Magdalensberg aufgeben würde. Für dessen Funktion als Dritter Landtagspräsident fiel der „Krone“ gegenüber ein überraschender Name: Marika Lagger-Pöllinger.