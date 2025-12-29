Regierungs-Jubiläum | Regierungs-Erwartungen

Regierungs-Jubiläum. Die nächste Innenpolitik-Bilanz, einerseits zum Jahresende, andererseits zum Regierungs-Jubiläum. Was für ein Jubiläum, werden sie sich fragen. Ganz einfach: Am Sonntag waren es genau 300 Tage, dass die schwarz/türkis-rot-pinke Regierung angelobt wurde. Erst recht wird man sich fragen, ob dieses Jubiläum gefeiert werden kann. Nein, kann es nicht. Laut APA-Wahltrend, der Umfragen der letzten fünf Wochen berücksichtigt und nach Aktualität gewichtet, kommen die einstigen Großparteien ÖVP und SPÖ mit 18,9 bzw. 18 Prozent nicht einmal mehr gemeinsam auf den Wert, den die FPÖ allein erzielt. Womit die Kanzlerpartei auf einem ähnlich tiefen Wert grundelt wie an ihrem bisherigen Tiefstpunkt Mitte Jänner und die SPÖ unter Andreas Babler ihr schlechtestes Wahlergebnis aller Zeiten auch weit untertrifft. Aus diesem Tief wieder herauszukommen – das wird die große, kaum lösbare Aufgabe für 2026.