Mit 1,7 Promille über Tauernautobahn gebrettert
Alkohol am Steuer
Am Knoten Salzburg war für einen stark alkoholisierten Autofahrer Sonntagnacht Endstation: Mit satten 1,7 Promille erwischte die Autobahnpolizei einen 41-jährigen Walser auf der Tauernautobahn. Schein weg, Anzeige fix – die Weiterfahrt endete noch an der Kontrollstelle.
Auf der Tauernautobahn in Richtung Villach stoppten Beamte am Nachmittag des 28. Dezember beim Knoten Salzburg einen Pkw-Lenker zur Kontrolle. Der Alkotest beim 41-jährigen Flachgauer aus Wals zeigte 1,7 Promille an.
Für den Mann hatte die Fahrt damit sofort ein Ende: Die Polizisten nahmen ihm den Führerschein ab, untersagten die Weiterfahrt und zeigen ihn wegen Alkoholisierung am Steuer an.
