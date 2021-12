Eiskalte Herrscher beim Eishockey-Spiel

Ringen um diplomatische Lösung für die Ukraine

Putin wiederum sieht sich wegen seiner militärischen Manöver vor der ukrainischen Grenze tagtäglich mit neuen Warnungen seitens der NATO konfrontiert. Für den Fall eines weitergehenden militärischen Eingreifens in der Ukraine will US-Präsident Joe Biden dem russischen Staatschef mit harten Sanktionen drohen. Ein ranghoher Vertreter des Weißen Hauses erklärte am Mittwoch, Biden werde in einem Telefonat mit Putin an diesem Donnerstag für eine diplomatische Lösung werben, aber auch die Bereitschaft zu harten Strafmaßnahmen betonen. Putin rief vor dem Gespräch zu einem konstruktiven Dialog beider Länder auf.