Angebote für 2026

Neujahrsvorsatz: In sechs Wochen rauchfrei werden

Kärnten
30.12.2025 06:02
Mit dem Rauchen aufzuhören, ist gar nicht so leicht! Niemand muss da alleine durch, wie die ...
Mit dem Rauchen aufzuhören, ist gar nicht so leicht! Niemand muss da alleine durch, wie die „Nikotin frei“-Kurse beweisen(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Mit dem Jahreswechsel wollen viele endlich Schluss machen mit Zigaretten und Vapes. In Kärnten startet jetzt kostenlose Unterstützung für alle, die 2026 diese lästige Angewohnheit hinter sich lassen wollen.



„Ab Neujahr hör’ ich wirklich auf!“ – ein Vorsatz, den viele Kärntnerinnen und Kärntner nur zu gut kennen. Der Jahreswechsel gilt als klassischer Neustart-Moment: alte Gewohnheiten hinter sich lassen, gesünder leben, sich selbst etwas Gutes tun. Ganz oben auf der Liste steht dabei oft, mit dem Rauchen aufzuhören.

21 Prozent der Bevölkerung sind Raucher
Leicht ist das allerdings selten. Denn Nikotin zählt nach wie vor zu den häufigst konsumierten Suchtmitteln in Österreich: „Während immer noch 21 Prozent der Bevölkerung konventionelle Zigaretten rauchen, konsumieren fünf Prozent fast täglich E-Zigaretten“, klärt die Österreichische Gesundheitskasse auf, die Raucher auf dem Weg in ein nikotinfreies Leben begleitet. Viele wissen um die gesundheitlichen Risiken, scheitern aber am Alleingang. Entzugserscheinungen, Stress im Alltag oder der berühmte „eine geht schon noch“-Moment machen den Vorsatz schnell zunichte.

Ab Mitte Jänner 2026 starten österreichweit deshalb rund 100 kostenlose „Nikotinfrei“-Kurse, zusätzlich gibt es 50 Online-Angebote. Sechs Wochen lang werden die Teilnehmer dabei von erfahrenen klinischen und Gesundheitspsychologen beraten. Im Fokus stehen Gruppengespräche, die Analyse des eigenen Rauchverhaltens, praktische Tipps für den Alltag und das Entwickeln neuer, gesünderer Routinen.

An den bfi-Standorten in Klagenfurt (19. Jänner) und Villach (21. Jänner, jeweils um 18 Uhr) gibt es noch freie Plätze, Anmeldungen sind auf der Website www.gesundheitskasse.at unter „Nikotinfrei werden“ möglich.

Ein Anruf kann der Anfang sein
Wer (noch) keinen Kurs besuchen möchte, kann auch zum Telefon greifen. Das Rauchfrei-Telefon unter 0800 810 013 bietet seit 2006 kostenlose Beratung durch Fachpsychologen – Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr. Für viele ist genau das der erste, entscheidende Schritt Richtung Rauchfreiheit.

Porträt von Jennifer Kapellari
Jennifer Kapellari

Folgen Sie uns auf