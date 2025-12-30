Neujahrsvorsatz: In sechs Wochen rauchfrei werden

21 Prozent der Bevölkerung sind Raucher

Leicht ist das allerdings selten. Denn Nikotin zählt nach wie vor zu den häufigst konsumierten Suchtmitteln in Österreich: „Während immer noch 21 Prozent der Bevölkerung konventionelle Zigaretten rauchen, konsumieren fünf Prozent fast täglich E-Zigaretten“, klärt die Österreichische Gesundheitskasse auf, die Raucher auf dem Weg in ein nikotinfreies Leben begleitet. Viele wissen um die gesundheitlichen Risiken, scheitern aber am Alleingang. Entzugserscheinungen, Stress im Alltag oder der berühmte „eine geht schon noch“-Moment machen den Vorsatz schnell zunichte.