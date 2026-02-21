Strametz schafft WM-Limit auf Hundertstel genau!

Zur rechten Zeit in Topform

Kein Wunder, dass die beiden Hürden-Asse in Wien zufrieden waren! Natürlich vor allem Strametz, die nach 7,99, 8,00 und 8,01 mit 8,02 ihre viertbeste Zeit der Karriere lief. Sie hatte sich im Laufe dieser Hallen-Saison kontinuierlich ihrer Bestform genähert, schon im Vorlauf von Wien hatte sie in 8,07 eine Saisonbestzeit aufgestellt. Dann folgten die 8,02, womit sie zum zweiten Mal nach Glasgow 2024 (13.) bei einer Hallen-WM dabei ist. „Von Beginn an war ja klar, dass meine Höchstform Ende März kommen soll. Es zehrte allerdings schon an den Nerven, dass weltweit von Jänner an Superzeiten über 60 m Hürden gelaufen wurden. Aber wir hatten gut trainiert und deshalb hatte ich Vertrauen, dass die sehr guten Leistungen noch kommen würden.“ Was sich in Wien bewies …