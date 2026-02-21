Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zu Olympia 2026 auf einen Blick
Zum Special
MedaillenGold MedalSilver MedalBronze MedalTotal Medals
Zeitplan Ergebnisse

Hürden-Maßarbeit!

Strametz schafft WM-Limit auf Hundertstel genau!

Sport-Mix
21.02.2026 19:27
Karin Strametz
Karin Strametz(Bild: ÖLV / Wolf Amri)
Porträt von Olaf Brockmann
Von Olaf Brockmann

Karin Strametz hat für das große Highlight beim 2. Internationalen ÖLV-Hallen-Meeting in Wien gesorgt! Die Steirerin lief über 60 m Hürden in 8,02 Sekunden auf die Hundertstel genau das Direkt-Limit für die Hallen-WM in Torun (20. bis 22. März).

0 Kommentare

Damit sind jetzt zwei ÖLV-Aktive fix bei dieser Weltmeisterschaft mit dabei. Zuvor hatte sich bereits Enzo Diessl über 60 m Hürden qualifiziert. In Wien blieb er als Sieger in 7,64 zum dritten Mal unter der Norm für Torun.

Zur rechten Zeit in Topform
Kein Wunder, dass die beiden Hürden-Asse in Wien zufrieden waren! Natürlich vor allem Strametz, die nach 7,99, 8,00 und 8,01 mit 8,02 ihre viertbeste Zeit der Karriere lief. Sie hatte sich im Laufe dieser Hallen-Saison kontinuierlich ihrer Bestform genähert, schon im Vorlauf von Wien hatte sie in 8,07 eine Saisonbestzeit aufgestellt. Dann folgten die 8,02, womit sie zum zweiten Mal nach Glasgow 2024 (13.) bei einer Hallen-WM dabei ist. „Von Beginn an war ja klar, dass meine Höchstform Ende März kommen soll. Es zehrte allerdings schon an den Nerven, dass weltweit von Jänner an Superzeiten über 60 m Hürden gelaufen wurden. Aber wir hatten gut trainiert und deshalb hatte ich Vertrauen, dass die sehr guten Leistungen noch kommen würden.“ Was sich in Wien bewies …

Enzo Diessl
Enzo Diessl(Bild: ÖLV / Wolf Amri)

Auch Diessl wieder stark
„Mein Rennen war ganz okay, an der ersten und zweiten Hürde arbeiten wir hart weiter. Im Training klappt das schon sehr gut, im Wettkampf leider noch nicht perfekt. Ich habe sicher noch mehr Potenzial“, sagte Diessl in Hinblick auf die WM in Torun. Diessl, der im Vorlauf 7,70 gelaufen war, startete zum ersten Mal in der Sport Arena Wien und meinte: „Die Bahn ist sicher schnell.“ Nachsatz: „Wenn man schnell ist, ist die Bahn auch immer schnell …“

Caroline Bredlinger
Caroline Bredlinger(Bild: ÖLV / Wolf Amri)

Bredlinger solo in 2:02,67
Caroline Bredlinger, die über 800 m in Ostrava das Direkt-Limit für die Hallen-WM in 2:00,97 um sieben Hundertstel verpasst hatte, versuchte sogar, die Norm in Wien im Alleingang zu unterbieten. Sie lief ein großes Solo und gewann in 2:02,67, blieb aber verständlicherweise unter dem Direkt-Limit. Bredlinger: „Zumindest habe ich es versucht!“ Ihre Chance auf die WM-Teilnahme lebt aber. Derzeit ist sie im Qualifikations-Ranking 27. von 30 zugelassenen Läuferinnen.

Isabel Posch
Isabel Posch(Bild: zVg)

Posch 7,29 – Lindner 7,36
Zu einem Fern-Wettkampf kam es gestern über 60 m der Frauen. Leni Lindner lief in Wien im Vorlauf 7,38 und dann als Siegerin im Finale 7,36. Gleichzeitig kam Isabel Posch bei den Balkan-Meisterschaften in Belgrad in ihrem Heat als Zweite auf 7,37, dann kam sie als Siegerin auf großartige 7,29. Damit unterstrich sie ihre derzeitige Hochform. Unlängst war sie in Magglingen schon 7,27 Sekunden gelaufen. Zumindest ist die in der Schweiz lebende Vorarlbergerin jetzt auch Balkan-Meisterin. Das hat doch was …

(Bild: ÖLV / Wolf Amri)

Gruber und Carlson jeweils 4,15
Ein anderes Fernduell gab es im Stabhochsprung der Frauen, das im Gleichstand endete: Einen Tag nachdem Lily Carlson beim „Arkansas Qualifier“ in Fayetteville mit 4,15 m den dritten Platz belegt hatte, sprang auch Lisa Gruber in Wien dieselbe Höhe. In den USA war Carlson anschließend an 4,30 m, in Wien Gruber an 4,25 m gescheitert. Für Carlson war dies der dritte Wettkampf, seit sie für Österreich startberechtigt ist. Ihre größten Höhen im ÖLV-Bereich waren bisher 4,47 m und 4,25. Gruber verbesserte in Wien ihre persönliche Hallen-Bestleistung um fünf Zentimeter, im Freien war sie schon dreimal 4,15 m gesprungen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Mix
21.02.2026 19:27
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
445.385 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
237.285 mal gelesen
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
168.820 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
1546 mal kommentiert
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
1374 mal kommentiert
Außenpolitik
US-Höchstgericht kippt Trump-Zölle, der legt nach
1034 mal kommentiert
„Ich schäme mich für bestimmte Mitglieder des Gerichts – absolut beschämt“, so Trump in einer ...
Mehr Sport-Mix
Hürden-Maßarbeit!
Strametz schafft WM-Limit auf Hundertstel genau!
HLA-Schlagerspiel
Jetzt LIVE: Bregenz gastiert in Linz
Dritter auf 6. Etappe
Gall geht als Gesamtfünfter in UAE-Schlussetappe
Golf-Aushängeschild
Halbzeit-19.! Straka schafft Cut in Los Angeles
Krone Plus Logo
Glanz nur in Boutiquen
Mit den Schuhen von Gucci direkt in den Gatsch

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf