Kaum noch Sauerstoff: Mit Notstrom Leben gerettet

Unter Hochdruck hatten die Teams von Netz Burgenland am Samstag versucht, alle beschädigten 20-kV-Leitungen instand zu setzen. Gegen 17 Uhr waren noch knapp 1500 Haushalte in den Bezirken Jennersdorf und Güssing nicht mit Strom versorgt. 700 Haushalte davon in Neuhaus am Klausenbach, Bonisdorf, Kalch, Krottendorf, Mühlgraben und Tauka müssen sich auf eine weitere Nacht ohne Elektrizität einstellen. Die Arbeit habe sich leider komplizierter als gedacht herausgestellt, so die Profi-Techniker.