Strobl: „Schuldenbremse muss in die Verfassung“

Landtag entscheidet

Für den ÖVP-Klubchef muss daher eine echte Schuldenbremse im Verfassungsrang verankert werden, „und zwar verbindlich, überprüfbar und verpflichtend“. Nur so könne sichergestellt werden, dass sich auch der Landeshauptmann an klare Regeln halten müsse. Die Volkspartei stehe jedenfalls für Gespräche zur Verfügung: „Wir sind jederzeit bereit, im Landtag über eine echte Schuldenbremse im Verfassungsrang zu verhandeln und auch die dafür notwendige Mehrheit zu liefern“, so Strobl.