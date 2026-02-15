Mit den Zügeln in der Hand am Weg ins Wunderland!

Die Sprache der Pferde kann jeder lernen. Und was auch wissenschaftlich bestätigt ist, Pferde sind die besten Therapeuten. Egal, ob man reitet und durch die rythmischen Bewegungen beide Gehirnhälften gleichermaßen stimuliert werden, oder ob man dadurch seine Balance trainiert – die sanften Riesen tun gut. Kommt man zu Klaudia Kögl in den Freilaufstall, dann wird einem allerdings auch nicht das gesattelte Pferd in die Hand gedrückt. „Jeder Moment mit dem Pferd ist wunderbar. Auch das Putzen. Gerade da baut man eine Verbindung zu dem Tier auf. Heißt, ohne dem geht es gar nicht“, lacht die Pferdeflüsterin. Sie bietet Einzel- und Gruppenstunden für Kinder und Erwachsene – und mittlerweile auch für Senioren an. Ihre „Auszeit mit Pferd“ ist meist allein durch die Mundpropaganda ausgebucht. Heuer gibt es auch wieder einige Tagescamps und sogar Halbtagescamps. Wer neugierig geworden ist und Klaudia, Jac, Buck, Lio und Quentino kennenlernen möchte: Mehr Infos gibt es unter pferdeerlebnis-seewinkel.at