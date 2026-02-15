Bald darf „Ultra“ bei Martin zuhause einziehen!

Jetzt ist es für Mama Desiree und Martin Zeit „Danke“ zu sagen. Wir durften 7.366 Euro überweisen, dank diesem Geld und anderen Spendern geht Martins großer Wunsch in Erfüllung. „Ultra ist ein Labrador Retriver. Wir durften sie schon kennenlernen. In den Osterferien haben wir Einschulung und dann wird Ultra auf Martins Bedürfnisse hin trainiert. In etwa einem halben Jahr darf sie bei uns einziehen. Martin und ich bedanken uns herzlich bei allen, die für Ultra gespendet haben“, sind die beiden glücklich.