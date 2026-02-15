Vorteilswelt
Dank an Krone-Leser

Bald darf „Ultra“ bei Martin zuhause einziehen!

Burgenland
15.02.2026 09:00
Helene Wohlfarth (li.) überbrachte Mama Desiree und Martin den Scheck unserer Krone-Leser. ...
Helene Wohlfarth (li.) überbrachte Mama Desiree und Martin den Scheck unserer Krone-Leser. Vielen Dank!(Bild: Charlotte Titz)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Ende November stellten wir unseren Lesern Martin vor und baten um Unterstützung für den Kauf eines Assistenzhundes. Jetzt dürfen wir ein „Danke!“ an alle Spender aussprechen. 

0 Kommentare

Martin ist neun Jahre alt und ein ganz besonderer Bub. Der kleine Parndorfer ist Autist, liebt Menschen, kommt aber manchmal nicht so gut mit ihnen klar. Vor allem, wenn es hektisch oder sehr laut ist.

Martins größtes Problem sind seine emotionalen Ausbrüche, die sogenannten Meltdowns. Weil ihm ein Assistenzhund dabei helfen könnte, ein bisschen gechillter durch die Welt zu gehen, baten wir gemeinsam mit der Volkshilfe Burgenland unsere Leser um Unterstützung. So ein ausgebildeter Hund kostet nämlich rund 30.000 Euro.

Jetzt ist es für Mama Desiree und Martin Zeit „Danke“ zu sagen. Wir durften 7.366 Euro überweisen, dank diesem Geld und anderen Spendern geht Martins großer Wunsch in Erfüllung. „Ultra ist ein Labrador Retriver. Wir durften sie schon kennenlernen. In den Osterferien haben wir Einschulung und dann wird Ultra auf Martins Bedürfnisse hin trainiert. In etwa  einem halben Jahr darf sie bei uns einziehen. Martin und ich bedanken uns herzlich bei allen, die für Ultra gespendet haben“, sind die beiden glücklich.

Übrigens: Ein kleines Mädchen aus Oberwart braucht jetzt ihre Hilfe! My Duyen kam mit schweren Fehlbildungen zur Welt. Sie ist zehn Jahre alt und kann nur mit gezielter therapeutischer Unterstützung wichtige Fähigkeiten weiterentwickeln.

Lesen Sie auch:
My Duyen kam mit schweren Fehlbildungen zur Welt. Essen, greifen und lernen sind für sie ...
Die „Krone“ hilft
Dieses Mädchen kämpft um ein normales Leben
11.02.2026

Spendenkonto: RLB Burgenland IBAN: AT81 3300 0000 0118 7210 KW: „My Duyen“

Burgenland
15.02.2026 09:00
Burgenland
