Bald darf „Ultra“ bei Martin zuhause einziehen!

Ende November stellten wir unseren Lesern Martin vor und baten um Unterstützung für den Kauf eines Assistenzhundes. Jetzt dürfen wir ein „Danke!“ an alle Spender aussprechen.
Martin ist neun Jahre alt und ein ganz besonderer Bub. Der kleine Parndorfer ist Autist, liebt Menschen, kommt aber manchmal nicht so gut mit ihnen klar. Vor allem, wenn es hektisch oder sehr laut ist.
Martins größtes Problem sind seine emotionalen Ausbrüche, die sogenannten Meltdowns. Weil ihm ein Assistenzhund dabei helfen könnte, ein bisschen gechillter durch die Welt zu gehen, baten wir gemeinsam mit der Volkshilfe Burgenland unsere Leser um Unterstützung. So ein ausgebildeter Hund kostet nämlich rund 30.000 Euro.
Jetzt ist es für Mama Desiree und Martin Zeit „Danke“ zu sagen. Wir durften 7.366 Euro überweisen, dank diesem Geld und anderen Spendern geht Martins großer Wunsch in Erfüllung. „Ultra ist ein Labrador Retriver. Wir durften sie schon kennenlernen. In den Osterferien haben wir Einschulung und dann wird Ultra auf Martins Bedürfnisse hin trainiert. In etwa einem halben Jahr darf sie bei uns einziehen. Martin und ich bedanken uns herzlich bei allen, die für Ultra gespendet haben“, sind die beiden glücklich.
Übrigens: Ein kleines Mädchen aus Oberwart braucht jetzt ihre Hilfe! My Duyen kam mit schweren Fehlbildungen zur Welt. Sie ist zehn Jahre alt und kann nur mit gezielter therapeutischer Unterstützung wichtige Fähigkeiten weiterentwickeln.
Spendenkonto: RLB Burgenland IBAN: AT81 3300 0000 0118 7210 KW: „My Duyen“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.