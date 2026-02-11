Besonderes für den Liebling zum Valentinstag

Exklusive Auszeit hat auch das „Reiters Supreme“ in Bad Tatzmannsdorf im Angebot: Hier verlocken neben kulinarischer Halbpension und Prosecco-Flasche auch Schokofrüchte am Zimmer. Und der Wellnessbereich kann am Abreisetag noch voll genützt werden.

Im Burghotel Schlaining können Turteltauben gegen Aufpreis ein Candle-Light-Dinner buchen, dazu gibt es einen Relaxtag in der Avita-Therme, kostenfreien Eintritt in die Friedensburg und eine Flasche Rosé-Frizzante.