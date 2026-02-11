Besonderes für den Liebling zum Valentinstag

Zusammen mit dem Partner oder mittlerweile sogar mit Freunden etwas Nettes zum Valentinstag zu unternehmen, wird immer beliebter. Die „Krone“ hat sich umgehört, wo es im Burgenland besondere Angebote gibt.
Die Avita-Therme in Bad Tatzmannsdorf etwa bietet ihren Gästen Zusatzleistungen, „Upgrades“, wie Geschäftsführer Thomas Prisching ausführt: „Viele Paare entscheiden sich gezielt für ein romantisches Arrangement mit zusätzlichen Annehmlichkeiten, um ihre gemeinsame Auszeit noch exklusiver zu gestalten.“ Bis zum Valentinstag gibt es 10 Prozent beim Kauf von Gutscheinen. Das Valentins-Dinner am Abend ist inkludiert und besondere Erlebnisse locken in der Therme.
Paarweise Pritscheln und Floaten
„Be My Valentine“ heißt das Angebot im „Allegria“ in Stegersbach: Bei zwei Übernachtungen mit Halbpension und Kuchenbuffet gibt es eine Flasche Sekt am Zimmer, verlängerte Zeiten für Spa und Ruhebereiche am An- und Abreisetag und ein romantisches Aquafloating für Zwei. Geschäftsführer Marcel Pomper: „Der Valentinstag ist für viele Gäste ein Anlass, bewusst Zeit miteinander zu verbringen. Entsprechend hoch ist aktuell die Nachfrage nach unseren Angeboten rund um den Valentinstag.“
Die St. Martins Therme & Lodge im Seewinkel bietet neben Valentins-Hotelangeboten kleine Tagesurlaube für Pärchen. Einfach zu nützen, da der Valentinstag praktischerweise auf den für viele arbeitsfreien Samstag fällt.
Viel Privatsphäre in der Therme
Geschäftsführer Martin Adelwöhrer: „Ein besonderes Highlight sind unsere Tagesthermentickets für die Exklusivbereiche: Ein entspannter Tagesurlaub im Relax!-Bereich oder ein Besuch der St. Martins-Galerien – inklusive der Private-Spa-Suite, die Paaren maximale Privatsphäre und tiefgehende Entspannung schenkt.“ Auch hier winken Geschenkgutscheine und romantische Arrangements, die sich ideal für eine unvergessliche Auszeit eignen.
Das „Vila Vita Pannonia“ in Pamhagen bietet in seinem Valentins-Angebot mit zwei Übernachtungen unter anderem eine Flasche Rosé am Zimmer, 14-Gänge-Menü sowie eine inkludierte Kosmetikbehandlung.
Exklusive Auszeit hat auch das „Reiters Supreme“ in Bad Tatzmannsdorf im Angebot: Hier verlocken neben kulinarischer Halbpension und Prosecco-Flasche auch Schokofrüchte am Zimmer. Und der Wellnessbereich kann am Abreisetag noch voll genützt werden.
Im Burghotel Schlaining können Turteltauben gegen Aufpreis ein Candle-Light-Dinner buchen, dazu gibt es einen Relaxtag in der Avita-Therme, kostenfreien Eintritt in die Friedensburg und eine Flasche Rosé-Frizzante.
Stilvoll Speisen zu passenden Klängen
Mit Live-Musik zum romantischen Abendessen lockt das Hotel „Das Eisenberg“ in St. Martin an der Raab mit und ohne Übernachtung. In Trausdorf an der Wulka wirbt der Romantik-Heurige „Oleander“ mit einem stimmungsvollen Viergängemenü mit einem Glas Sekt zur Begrüßung.
Nicht nur ein Valentins-Dinner, sondern auch einen Valentins-Brunch können Freunde und Pärchen am „Hannersberg“ in Hannersdorf (Bez. Oberwart) buchen. Ein Valentinsbuffet hat der Biohof „Laschalt“ in Rohrbrunn (Bez. Jennersdorf) zum Vorbuchen.
Genuss mit Hauptstadt-Flair
Das Hotel Galantha in Eisenstadt bietet ein Überraschungsmenü inklusive eines Glases Champagner zur Übernachtung für zwei. Zusätzlich sind Frizzante im speziell dekorierten Zimmer, spätere Abreise und Day-Spa am nächsten Tag inkludiert.
Sowohl ein besonderes Frühstück als auch ein Abendmenü mit Kerzenschein stehen im Weinwirtshaus Klingenbach (Bez. Eisenstadt Umgebung) allen jenen zur Verfügung, die noch etwas Spezielles im Norden suchen.
