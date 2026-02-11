Schnuppertage laden zum Probewohnen in den Süden

Wer mit dem Gedanken spielt, seinen Lebensmittelpunkt zu verlagern, kann das im Südburgenland einmal ausprobieren.
Raus aus Lärm, Hektik und grauem Alltag – rein in mehr Platz, Natur und gelebte Nachbarschaft: Mit den Schnuppertagen im Südburgenland lädt der „Leader“-Verein „südburgenland plus“ – wie kurz berichtet – auch heuer wieder Menschen zum Probewohnen ein. Das Angebot richtet sich vor allem an junge Familien, die das Leben im Landessüden nicht nur planen, sondern konkret erleben möchten.
Alltag kennenlernen, Perspektiven entdecken
Im Rahmen des Projekts „Zuagroaste und Dobleibende“ wird ein Gewinnspiel veranstaltet, bei dem drei Familien, jeweils drei Tage in einer Gemeinde im Südburgenland verbringen können. Die Teilnehmer werden aktiv in das Gemeindeleben eingebunden und erhalten Einblicke in den Alltag vor Ort. Gespräche mit Gemeindevertretern ermöglichen es, Infrastruktur, Kinderbetreuung, Bildungsangebote und Freizeitmöglichkeiten kennenzulernen. Darüber hinaus werden regionale Arbeitgeber vorgestellt.
Perspektiven und erste Kontakte
So haben die Familien die Möglichkeit, berufliche Perspektiven in der Region auszuloten, potenzielle Arbeitsplätze kennenzulernen und erste Kontakte für einen möglichen beruflichen Neustart zu knüpfen. Auch ein Package mit regionalen Produkten sowie die kostenlose Nutzung des burgenländischen Anruf-Sammeltaxis sind dabei. Interessierte können sich hier anmelden: mein-suedburgenland.at
