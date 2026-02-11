Schnuppertage laden zum Probewohnen in den Süden

Alltag kennenlernen, Perspektiven entdecken

Im Rahmen des Projekts „Zuagroaste und Dobleibende“ wird ein Gewinnspiel veranstaltet, bei dem drei Familien, jeweils drei Tage in einer Gemeinde im Südburgenland verbringen können. Die Teilnehmer werden aktiv in das Gemeindeleben eingebunden und erhalten Einblicke in den Alltag vor Ort. Gespräche mit Gemeindevertretern ermöglichen es, Infrastruktur, Kinderbetreuung, Bildungsangebote und Freizeitmöglichkeiten kennenzulernen. Darüber hinaus werden regionale Arbeitgeber vorgestellt.