Too little reform speed

Meinl-Reisinger: “I understand the impatience”

Nachrichten
26.12.2025 12:10
The 47-year-old has to hold together some NEOS that are behaving badly.
The 47-year-old has to hold together some NEOS that are behaving badly.(Bild: Eva Manhart)

Foreign Minister and NEOS leader Beate Meinl-Reisinger is also preparing herself for hard work in the coming year. The many trouble spots in the world remain unresolved and the government still has a lot to deliver on the domestic front. In an interview with the "Krone" newspaper, Meinl-Reisinger says that she, too, sometimes feels that there is too little and that things are moving too slowly.

"Krone" : It was a difficult year in terms of foreign policy. It will probably continue in 2026. Do you believe in a ceasefire in Ukraine next year?
Beate Meinl-Reisinger: We all hope so, because Europe's essential interests are also at stake here. I am actually very grateful to the Trump administration for trying to stop the killing and finally find a peaceful solution at the negotiating table. It all depends on Russia. One positive outlook, however, is that Europe has woken up. It is now a matter of gaining self-confidence and economic strength in this new world order so that we are not a pawn but a self-confident player.

