Meinl-Reisinger: “I understand the impatience”

"Krone" : It was a difficult year in terms of foreign policy. It will probably continue in 2026. Do you believe in a ceasefire in Ukraine next year?

Beate Meinl-Reisinger: We all hope so, because Europe's essential interests are also at stake here. I am actually very grateful to the Trump administration for trying to stop the killing and finally find a peaceful solution at the negotiating table. It all depends on Russia. One positive outlook, however, is that Europe has woken up. It is now a matter of gaining self-confidence and economic strength in this new world order so that we are not a pawn but a self-confident player.