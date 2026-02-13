Vorteilswelt
LIVE ab 20.30 Uhr: Borussia Dortmund gegen Mainz!

Deutsche Bundesliga
13.02.2026 04:11
Wird Niko Kovač auch nach dem Duell seines BVB mit dem FSV Mainz so gut gelaunt sein?
Wird Niko Kovač auch nach dem Duell seines BVB mit dem FSV Mainz so gut gelaunt sein?(Bild: AFP or licensors)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der 22. Spieltag in Deutschlands Bundesliga: Borussia Dortmund empfängt den FSV Mainz 05. Wir berichten live (siehe unten).

0 Kommentare

Hier der LIVETICKER:

Während Tabellenführer FC Bayern aus den jüngsten drei Liga-Partien gerade einmal vier Pünktchen einfahren konnte, gelang dem von Niko Kovač trainierten BVB mit neun Punkten das Optimum.

Ob die Dortmunder ihren Rückstand auf die Münchner heute Abend zumindest zwischenzeitlich auf nur mehr drei Zähler verkürzen werden? Wir werden sehen …

