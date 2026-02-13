„Die Musik hilft mir, Emotionen zu verarbeiten“

Heute, Freitag, veröffentlicht sie auch den Song, mit dem sie beim Vorentscheid antreten wird. Er heißt „Painted Reality“: „Ich habe den Song geschrieben, als eine gute Freundin von mir einmal ganz ehrlich zu mir gesagt hat, dass das, was ich so auf Social Media poste, gar nicht wirklich Ich bin. Da ist mir ein Licht aufgegangen und das Lied dreht sich darum, dass wir anderen immer gefallen wollen, immer perfekt sein wollen.“ Ihrem bluesig-souligen Stil ist sie dabei treu geblieben: „Meine Songs sind alle sehr E-Gitarren-lastig, das ist mir wichtig. ,Painted Reality’ hat vielleicht noch zusätzlich so den Vibe eines James-Bond-Songs“, beschreibt Schaur selbst den Titel. Musik habe für sie „eine therapeutische Wirkung“: „Ich hatte mal eine psychisch schwierige Phase und es hat mir sehr geholfen, darüber zu schreiben. Ich kann damit meine Emotionen besser verarbeiten.“