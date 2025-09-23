Alarm in Norditalien
Erdrutsche, Fluten: Deutsche Urlauberin vermisst
Im Norden Italiens sind nach schweren Regenfällen mehrere Flüsse über die Ufer getreten. Auf einem Campingplatz wurde eine Touristin aus Deutschland von einer Flutwelle mitgerissen ...
Bisher war die Suche nach ihr ergebnislos. Im Piemont, Ligurien und der Lombardei sind nach schweren Regenfällen zahlreiche Flüsse über die Ufer getreten. Am stärksten betroffen ist das Bormida-Tal nahe der ligurische Hafenstadt Savona.
Dort kam es zu weit verbreiteten Überschwemmungen und Erdrutschen. Einige Personen mussten aus ihren vom Wasser eingeschlossenen Autos gerettet werden.
Wasser kniehoch
Betroffen ist auch die Gegend nördlich von Mailand und um den Comer See. In verschiedenen Gemeinden dort wie in der Stadt Cabiate floss das Wasser kniehoch durch die Straßen. Zudem kam es zu Erdrutschen. Mehrere Bahnverbindungen, waren unterbrochen, darunter die Strecke Como-Chiasso.
Keine Besserung in Sicht
Die Schlechtwetterfront zieht Richtung Süden. So war am Dienstag in der Früh auch Rom von heftigen Niederschlägen betroffen. Aus mehreren Stadtteilen wurden Überschwemmungen gemeldet. In den nächsten Tagen ist keine Besserung in Sicht, prognostizieren die Meteorologen. In mehreren mittelitalienischen Regionen ist nicht nur mit heftigen Niederschlägen, sondern auch mit Hagel und starkem Wind zu rechnen.
