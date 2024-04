Bibi Heinicke bricht Schweigen auf Social Media

In ihrem Video erklärte sie ihren über acht Millionen Followern, welche Themen sie zukünftig aufgreifen wolle. „Ich habe so eine Energie in mir, dass ich endlich wieder starten möchte“, freute sich die 31-Jährige. Bibi möchte ihre Fans „an ihren Gedanken teilhaben lassen“. „Ich öffne mein Herz für euch und möchte darüber reden, was ich über das Leben denke, wie ich glaube, dass man in der heutigen Gesellschaft, in dieser Welt ein glückliches und erfülltes Leben leben kann“, erklärte sie ihren Fans. Nach ihrer Einstellung „Der Weg ist das Ziel“ versuche die Influencerin seit zwei Jahren, ihre Ziele zu verfolgen.