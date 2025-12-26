Erfolg für „Weihnachtswunder“ der Volkshilfe

Verena Dunst, Präsidentin der Volkshilfe Burgenland, dankt: „Jedes Kind hat das Recht auf ein schönes Weihnachtsfest. Wir freuen uns besonders, dass wir dieses Jahr so vielen Kindern eine Freude bereiten konnten. Mein aufrichtiger Dank gilt allen Menschen, die dies ermöglicht haben. Ich bin stolz, in einem Bundesland zu leben, in dem auf die Bedürfnisse der Menschen Rücksicht genommen wird.“