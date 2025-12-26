Erfolg für „Weihnachtswunder“ der Volkshilfe

Mehr Spender und Helfer machen immer mehr Geschenke möglich. Die Volkshilfe Burgenland sagt „Danke!“
Bereits zum siebten Mal bewies die Initiative „Burgenland schenkt“ der Volkshilfe, wie viel Kraft in gelebtem Gemeinschaftssinn steckt. Dank der Unterstützung einer steigenden Zahl von Burgenländern konnten heuer 755 Wünsche von Kindern erfüllt werden.
Wir freuen uns besonders, dass wir dieses Jahr so vielen Kindern eine Freude bereiten konnten.
Verena Dunst
Verena Dunst, Präsidentin der Volkshilfe Burgenland, dankt: „Jedes Kind hat das Recht auf ein schönes Weihnachtsfest. Wir freuen uns besonders, dass wir dieses Jahr so vielen Kindern eine Freude bereiten konnten. Mein aufrichtiger Dank gilt allen Menschen, die dies ermöglicht haben. Ich bin stolz, in einem Bundesland zu leben, in dem auf die Bedürfnisse der Menschen Rücksicht genommen wird.“
Kinderarmut ist das gesellschaftliche Thema, dessen sich die Volkshilfe verpflichtet fühlt. Dunst: „Wenn jedes fünfte Kind armutsgefährdet ist, dürfen wir nicht wegsehen.“ Die Initiative „Burgenland schenkt“ will dort ansetzen, wo Hilfe unmittelbar ankommt. Um den Stellenwert von Zusammenhalt und sozialer Verantwortung sichtbar zu machen – besonders in herausfordernden Zeiten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.