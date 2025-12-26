Vorteilswelt
755 Geschenke

Erfolg für „Weihnachtswunder“ der Volkshilfe

Burgenland
26.12.2025 12:00
Volkshilfe-Mitarbeiter: L. Marth, M. Rauscher und M. Linhart brachten vielen Kindern ein ...
Volkshilfe-Mitarbeiter: L. Marth, M. Rauscher und M. Linhart brachten vielen Kindern ein Weihnachtsgeschenk.(Bild: Volkshilfe Burgenland)

Mehr Spender und Helfer machen immer mehr Geschenke möglich. Die Volkshilfe Burgenland sagt „Danke!“

Bereits zum siebten Mal bewies die Initiative „Burgenland schenkt“ der Volkshilfe, wie viel Kraft in gelebtem Gemeinschaftssinn steckt. Dank der Unterstützung einer steigenden Zahl von Burgenländern konnten heuer 755 Wünsche von Kindern erfüllt werden.

Zitat Icon

Wir freuen uns besonders, dass wir dieses Jahr so vielen Kindern eine Freude bereiten konnten.

Verena Dunst

Verena Dunst, Präsidentin der Volkshilfe Burgenland, dankt: „Jedes Kind hat das Recht auf ein schönes Weihnachtsfest. Wir freuen uns besonders, dass wir dieses Jahr so vielen Kindern eine Freude bereiten konnten. Mein aufrichtiger Dank gilt allen Menschen, die dies ermöglicht haben. Ich bin stolz, in einem Bundesland zu leben, in dem auf die Bedürfnisse der Menschen Rücksicht genommen wird.“

Kinderarmut ist das gesellschaftliche Thema, dessen sich die Volkshilfe verpflichtet fühlt. Dunst: „Wenn jedes fünfte Kind armutsgefährdet ist, dürfen wir nicht wegsehen.“ Die Initiative „Burgenland schenkt“ will dort ansetzen, wo Hilfe unmittelbar ankommt. Um den Stellenwert von Zusammenhalt und sozialer Verantwortung sichtbar zu machen – besonders in herausfordernden Zeiten.

