Auftritt für den „Hausvoda“ oder das „Christkindl“

In einem kleinen Gefäß ein Packerl Germ mit 1/16 Liter lauwarmer Milch und einem Esslöffel Zucker verrühren, das Dampfl an einem warmen Ort gehen lassen. Danach 75 dag Mehl in einen Weidling sieben, drei Dotter, zwei Handvoll Zucker, eine Prise Salz, geriebene Zitronenschale und (wenn gewünscht) Rosinen dazu geben. Einen schwachen halben Liter Milch mit einem halben Packerl Thea erwärmen, bis sich die Margarine aufgelöst hat, dann zu den trockenen Zutaten geben. Zuletzt das aufgegangene Dampfl dazugeben und einen Teig kneten. Er sollte nicht zu weich sein, damit der Striezel gut gelingt. Teig abdecken und an einem warmen Ort gehen lassen, danach den Striezel formen, nochmals gehen lassen und mit Ei bestreichen. Bei mittlerer Hitze rund eine Stunde backen.