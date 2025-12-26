Drei Tage Adventmarkt bringen 33.700 Euro Spenden

„Mit so einem Betrag haben wir selbst nicht gerechnet“, freuen sich die Verantwortlichen. „Ein großes Dankeschön gilt allen Musikgruppen und Künstlern, allen Ausstellern, Vereinsmitgliedern, Sponsoren, freiwilligen Helfern und allen Besuchern, die trotz winterlichen Temperaturen dabei waren und mit uns die weihnachtliche Stimmung genossen haben.“ Besonders spendenfreudig waren die Besucher bei den Auftritten von „Stromlos“ und „Die Edlseer“. Die Benefiz-Weihnachtsklänge am See 2026 finden übrigens von 5. bis 8. Dezember 2026 statt.