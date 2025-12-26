Vorteilswelt
Benefiz in Podersdorf

Drei Tage Adventmarkt bringen 33.700 Euro Spenden

Burgenland
26.12.2025 09:00
26.000 Euro gingen an die Kinderkrebshilfe, der Rest wurde an den Autismusverein Burgenland, das Haus Katharina und die Herzkinder überwiesen.
26.000 Euro gingen an die Kinderkrebshilfe, der Rest wurde an den Autismusverein Burgenland, das Haus Katharina und die Herzkinder überwiesen.(Bild: Podersdorfer Kulinarik-Tourismus-Gesellschaftsverein)

Von 6. bis 8. Dezember stand Podersdorf am See im Zeichen der Nächstenliebe. Mit riesigem Erfolg und viel Hilfe für andere. 

Der Podersdorfer Kulinarik-Tourismus-Gesellschaftsverein Podersdorf lud bereits zum sechsten Mal zu den Benefiz-Weihnachtsklängen am See.

Der Andrang war wie jedes Jahr groß und auch einen Spendenrekord gab es wieder. Denn an den drei Veranstaltungstagen – an denen es sowohl einen Christkindlmarkt mit regionalen Produkten und liebevoll gefertigtem Kunsthandwerk und ein reiches Musikprogramm gab – wurden sensationelle 33.700 Euro gesammelt.

Der Verein teilte den Betrag auf. 26.000 Euro gingen an die Kinderkrebshilfe Wien, Niederösterreich und Burgenland, 4.000 Euro an den Autismusverein Burgenland, 2.700 Euro ans örtliche Altenwohnheim Haus Katharina für ein Pflegebett und 1.000 Euro an die Herzkinder.

(Bild: Podersdorfer Kulinarik-Tourismus-Gesellschaftsverein)

„Mit so einem Betrag haben wir selbst nicht gerechnet“, freuen sich die Verantwortlichen. „Ein großes Dankeschön gilt allen Musikgruppen und Künstlern, allen Ausstellern, Vereinsmitgliedern, Sponsoren, freiwilligen Helfern und allen Besuchern, die trotz winterlichen Temperaturen dabei waren und mit uns die weihnachtliche Stimmung genossen haben.“ Besonders spendenfreudig waren die Besucher bei den Auftritten von „Stromlos“ und „Die Edlseer“. Die Benefiz-Weihnachtsklänge am See 2026 finden übrigens von 5. bis 8. Dezember 2026 statt.

Porträt von Charlotte Barbara Titz
Charlotte Barbara Titz
Burgenland
