With celebrity investor
Sebastian Kurz: The ex-chancellor’s next deal
Towards the end of the year, former ÖVP leader Sebastian Kurz continues to attract attention with new entrepreneurial activities: Together with a prominent business partner, he enters into a consulting company. The "Krone" knows the details.
On Thursday evening, around 200 guests gathered in the Vienna Ringstrasse office of former ÖVP front man Sebastian Kurz to discuss politics over cheese noodles and "Achterln". The young former chancellor's latest entrepreneurial activities were not yet a topic at the Christmas party.
