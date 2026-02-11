Vorteilswelt
Blüten und Aroma: Duftende Gürtel und Armbänder

Kärnten
11.02.2026 14:00
Armbänder sind bei Margarita um 35 Euro pro Stück in Griffen erhältlich.
Armbänder sind bei Margarita um 35 Euro pro Stück in Griffen erhältlich.(Bild: Margarita Messner-Fritzl)
Porträt von Elena Überbacher
Von Elena Überbacher

Gärtnermeisterin Margarita Messner-Fritzl kombiniert ihre Leidenschaft für Düfte und Handwerk. In Zukunft möchte die engagierte Griffnerin ihr Sortiment erweitern. 

Einzigartig sind die Gürtel der gebürtigen Griffnerin und Gärtnermeisterin Margarita Messner-Fritzl. Ihre Leidenschaft für verschiedene Düfte und für Handwerk hat sie in ihren Gürtelkreationen vereint. Mittels Draht benäht sie Bänder mit haltbaren Blumen, Perlen und weiterem Schmuck. Was bei jedem Gürtel dabei ist – ein Aroma-Amulett mit ätherischem Öl – es bringt die Kreation zum duften.

Auf Anfrage auch individuelle Gürtel
„Die Gürtel passen zu jedem festlichen Outfit. Egal, ob Business-Look oder Dirndl“, erzählt Margarita. Und bei der Herstellung hat die Gärtnermeisterin auch auf die Handhabung und Praktik geachtet. „Ich habe sehr lange daran gefeilt, dass die Gürtel auch beim WC-Gang praktisch sind und man sie nicht kompliziert abnehmen muss.“

Die handgemachten Duftgürtel kosten 99 Euro.
Die handgemachten Duftgürtel kosten 99 Euro.

Auf Anfrage macht Margarita auch individuelle Gürtel. In ihrem Sortiment sind außerdem Armbänder und in Zukunft möchte die engagierte Griffnerin auch Hals- und Kopfschmuck anbieten.

