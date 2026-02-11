Vorteilswelt
Jungbürgerfeier

Feierlicher Empfang für Rennwegs neue Erwachsene

Kärnten
11.02.2026 12:00
Am 1. März findet in Rennweg der Gemeindetag statt.
Am 1. März findet in Rennweg der Gemeindetag statt.(Bild: Franz Aschbacher)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Am 1. März lädt die Gemeinde alle 18-Jährigen zur traditionellen Jungbürgerfeier ein. Neben einem Mittagessen gibt es beim Gemeindetag auch einen Rückblick und Ausblick auf kommende Projekte.

Alle Jahre wieder kommt es in Gemeinden zu Ehrungen, Gratulationen und Einladungen. Auch in der Gemeinde Rennweg findet das im Zuge eines Gemeindetages, der heuer am 1. März über die Bühne gehen wird, statt. An diesem Tag werden alle frisch gebackenen 18-Jährigen und jene, die heuer noch ihre Volljährigkeit feiern, zum Mittagessen eingeladen. „Wir nennen das Jungbürgerfeier“, erklärt Bürgermeister Franz Aschbacher.

Tradition wieder aufleben lassen
Die in einigen Gemeinden vor allem in vergangenen Jahrzehnten gern abgehaltene Jungbürgerfeier will der Ortschef nun wieder aufleben lassen. Der Grund: In der Vergangenheit wurden bei der Musterung die Burschen eingeladen. „Aber für die Mädchen gab es nie etwas. Das wollten wir mit der Jungbürgerfeier ändern“, erklärt Aschbacher.

Und so werden in diesem Jahr 18 junge Frauen und junge Männer zum Essen ins Gasthaus Pirkerwirt eingeladen. Ein weiterer Teil des Gemeindetages: „Ein Rückblick sowie eine Vorschau auf neue Vorhaben in der Kommune.“ 

Kärnten

Folgen Sie uns auf