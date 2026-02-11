Feierlicher Empfang für Rennwegs neue Erwachsene

Alle Jahre wieder kommt es in Gemeinden zu Ehrungen, Gratulationen und Einladungen. Auch in der Gemeinde Rennweg findet das im Zuge eines Gemeindetages, der heuer am 1. März über die Bühne gehen wird, statt. An diesem Tag werden alle frisch gebackenen 18-Jährigen und jene, die heuer noch ihre Volljährigkeit feiern, zum Mittagessen eingeladen. „Wir nennen das Jungbürgerfeier“, erklärt Bürgermeister Franz Aschbacher.