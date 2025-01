Polarlichter lassen Österreichs Himmel leuchten

Beeindruckende Aufnahmen aus Kärnten und Steiermark

Auch in der Folgenacht sorgten bunte Lichter für ein Naturschauspiel am Himmel Österreichs. Die Wetterlage begünstigte die Beobachtungen zusätzlich. Abgesehen von lokalen Nebelfeldern in Niederungen im Osten und Süden bleibt der Himmel in vielen Regionen gering bewölkt. Bereits am frühen Abend des ersten Jänners konnten erste Aufnahmen der Polarlichter festgehalten werden, etwa nördlich vom Hartberg in der Steiermark: