Weihnachten kurbelt die Gastronomie-Umsätze an

Die kommenden Feiertage sind für die Gasthäuser und die Hotellerie von großer Bedeutung. Viele Familien lassen sich dort kulinarisch verwöhnen.
Im städtischen Bereich wächst seit Jahren die Zahl der Lokale, die am Heiligen Abend geöffnet hat. Immer öfter finden dort auch Familienfeiern dort – „eine Bescherung im Gasthaus“. Im Burgenland ist das vorerst kaum ein Thema. Hier gibt es am 24. Dezember keine Nachfrage in Gasthäusern und Restaurants, wie die Wirtschaftskammer mitteilt. Der Heilige Abend wird zumeist noch traditionell zu Hause gefeiert.
Allerdings sind im mittlerweile der Christtag und der Stefanitag sehr gefragte Termine für Familienfeiern in den Gastronomiebetrieben. „Man gönnt es sich, in den eigenen vier Wänden keinen Aufwand zu haben und stressfrei gut essen zu gehen. Essen im Restaurant, feiern zu Hause“, so Matthias Mirth, Obmann der Fachgruppe Gastronomie Burgenland. Um den Abwasch muss sich keiner kümmern und man wird bestens bedient. „Die Lokale sind um die Mittagszeit komplett ausgebucht, die Nachfrage für Abendessen ist jedoch sehr gering“, sagt Mirth.
Die hohen Zuschläge für Feiertagsarbeit stellen in der Gastronomie eine besondere Herausforderung dar. Durch die erfreulich hohe Nachfrage sei es für Gastronomiebetriebe möglich, den Gästen auch an Feiertagen anzubieten, betont der Fachgruppenobmann.
Weihnachtsessen im Hotel
Ein wenig anders ist die Situation bei den Beherbergungsbetrieben: Hier gibt schon ab dem 24. Dezember vermehrt Buchungen, vor allem in der Wellness-Hotellerie. „Viele, die dem Weihnachtsstress entgehen wollen, freuen sich darüber, den Heiligen Abend im Hotel entspannt genießen zu können und sich auch kulinarisch verwöhnen zu lassen“, meint Ronald Kiss, Obmann der Fachgruppe Hotellerie Burgenland.
Ein wichtiger Faktor sind auch die Termine, wie die Feiertage fallen – so wie heuer sind nur wenige Urlaubstage notwendig, um eine längere Auszeit zu erhalten.
„Die Gastronomen und die Hoteliers sowie ihre Mitarbeiter sind für die Gäste auch dann da, wenn andere Branchen die Feiertage genießen“, so die beiden Branchenvertreter abschließend.
