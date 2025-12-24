Weihnachten kurbelt die Gastronomie-Umsätze an

Allerdings sind im mittlerweile der Christtag und der Stefanitag sehr gefragte Termine für Familienfeiern in den Gastronomiebetrieben. „Man gönnt es sich, in den eigenen vier Wänden keinen Aufwand zu haben und stressfrei gut essen zu gehen. Essen im Restaurant, feiern zu Hause“, so Matthias Mirth, Obmann der Fachgruppe Gastronomie Burgenland. Um den Abwasch muss sich keiner kümmern und man wird bestens bedient. „Die Lokale sind um die Mittagszeit komplett ausgebucht, die Nachfrage für Abendessen ist jedoch sehr gering“, sagt Mirth.