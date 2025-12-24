Striktes „Nein“ für Gratis-Eintritt ins Seebad

Kein Gespräch gesucht

Während Fussenegger von seiner Idee überzeugt ist und sogar meint, er habe vor der Sitzung den Antrag noch abgeändert, dass es lediglich um ein Konzept für „Freier Eintritt ins Neusiedler Seebad, nur der Auto-Parkplatz am See kostet!“ hätte gehen sollen, will Bürgermeisterin Elisabeth Böhm von so einer Abänderung nichts wissen. Außerdem zeigt sie sich irritiert, dass Fussenegger im Vorfeld kein Gespräch zu dem Thema gesucht hat. „Es gab einen runden Tisch, wo alle Fraktionen dabei waren. Da hätte man in Ruhe darüber sprechen können. So war der Antrag für uns alle nicht nachvollziehbar und wurde deshalb abgelehnt.“