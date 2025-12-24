Vorteilswelt
Neusiedl am See

Striktes „Nein“ für Gratis-Eintritt ins Seebad

Burgenland
24.12.2025 09:00
Derzeit kostet eine Tageskarte für Erwachsene im Neusiedler Strandbad 7 Euro.
Derzeit kostet eine Tageskarte für Erwachsene im Neusiedler Strandbad 7 Euro.(Bild: Peter Tomschi)

Parkgebühren für Pkw, dafür gratis ins Seebad. So der Wunsch der Grünen in Neusiedl am See. Mit dem können die anderen Parteien in Neusiedl am See aber wenig anfangen. Zumindest wurde dem Ansinnen in der Gemeinderatssitzung klar ein Riegel vorgeschoben.

Sowohl SPÖ, als auch ÖVP, FPÖ und der freie Mandatar stimmten dagegen.„Freier Eintritt ins Neusiedler Seebad, nur der Auto-Parkplatz am See kostet!“ – so der Antrag vom Neusiedler Grünen Mandatar Rainer Fussenegger.

Alle die umweltfreundlich ins Seebad kommen, sprich mit Rad oder per Pedes, sollen davon profitieren. Autofahrer sollen zur Kasse gebeten werden. „Breitenbrunn macht vor, wie es geht“, so Fussenegger. „Und auch in St. Gilgen am Wolfgangsee und in Seekirchen am Wallersee überlegt man diesen Schritt gerade.“ Um zu wissen, über welche Summen man spricht: Eine Tageskarte für Erwachsene kostete 2025 7 Euro, ab 16 Uhr 4,50 Euro. Kinder unter vier Jahren gehen gratis ins Bad. Von vier bis 14 sind für einen Tag 3,50 Euro zu berappen, von 14 bis 18 vier Euro.

Kein Gespräch gesucht
Während Fussenegger von seiner Idee überzeugt ist und sogar meint, er habe vor der Sitzung den Antrag noch abgeändert, dass es lediglich um ein Konzept für „Freier Eintritt ins Neusiedler Seebad, nur der Auto-Parkplatz am See kostet!“ hätte gehen sollen, will Bürgermeisterin Elisabeth Böhm von so einer Abänderung nichts wissen.  Außerdem zeigt sie sich irritiert, dass Fussenegger im Vorfeld kein Gespräch zu dem Thema gesucht hat. „Es gab einen runden Tisch, wo alle Fraktionen dabei waren. Da hätte man in Ruhe darüber sprechen können. So war der Antrag für uns alle nicht nachvollziehbar und wurde deshalb abgelehnt.“

Charlotte Barbara Titz
