Neuer Obmann, aber Kreibich schielt auf Wahl 2029

Über Stampfer als Nachfolger freut sich Kreibich. Es sei sein Wunsch gewesen, diese Position zurückzulegen. Und er hat eine klare Vorstellung zu Stampfers Aufgaben: „Die Parteiarbeit ist wichtig und sie ist in den Jahren, wenn nicht Jahrzehnten davor, wesentlich zu kurz gekommen. Ich habe die Partei aus dem Dornröschenschlaf geweckt und habe viel gemacht – mehr als meine Vorgänger.“ Politisch will er „die Marktordnung evaluieren und dem Grünmarkt neuen Esprit verschaffen“. Seine Ressorts: Verwaltung, städtische Betriebe und der Gaisberg.