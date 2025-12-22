Altlandesrat nach schwerem Unfall: „Danke an alle“

Viele Schutzengel hatte Josef Tauber bei einem Überschlag mit dem Auto. Er wurde in ein Feld geschleudert. Jetzt ist viel Ruhe angesagt.
Zu seinem 85er im Juli war Josef Tauber rüstig wie eh und je. Viele Freunde und Weggefährten ließen ihn hochleben. Mit herzlichen Worten gratulierte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil dem „wohl längstdienenden Politiker“ der Heimat, dessen Laufbahn vor 56 Jahren als Gemeinderat begonnen hatte. 12 Jahre lang war Josef Tauber aus Großpetersdorf Bürgermeister, als Landesrat leitete er von 1993 bis 1999 die Geschicke. Bis zuletzt blieb der Spross einer Arbeiterfamilie seiner Linie treu und zeigte im Ort soziales Engagement. An der Dorfgalerie hing sein Herz. Im Herbst ließ er sich bei „Girls, Girls, Girls“, einer Ausstellung heimischer Fotografen, blicken und war wohlauf.
Der Unfall geschah, als im Wald ein Schuss fiel
Kurz darauf nahm sein Schicksal eine dramatische Wende. Abends war Josef Tauber mit dem Auto auf einem Güterweg in Badersdorf unterwegs, als im nahen Waldstück ein Schuss zu hören. Ob ihn der unerwartete Knall irritiert hatte, lässt sich nicht sagen. Feststeht, sein Pkw streifte einen nicht allzu hohen Randstein und geriet ins Schleudern.
Der Wagen überschlug sich, der Lenker wurde ins Freie katapultiert und landete im Feld. „Gleich mehreren Schutzengeln ist es zu verdanken, dass ich diesen Unfall mit 85 Jahren überlebt habe“, sagte der Patient, als er wieder zu sich gekommen ist.
Dank an Klinik
Der Altlandesrat hatte schwere Verletzungen erlitten. Er musste unter anderem eine Rückenwirbeloperation über sich ergehen lassen, war lange Zeit im künstlichen Tiefschlaf. Ganz hat er sich von den Folgen nicht erholen können. Viel Ruhe ist angesagt. Josef Taubers Dank gilt nicht nur seinen vielen Schutzengeln, sondern vor allem den Ärzteteams in der Klinik Oberwart und der Universitätsklinik Graz.
Nachdem er kurzfristig im neuen Pflegewohnhaus in Redlschlag untergebracht war, ist er mittlerweile nach Großpetersdorf ins Pflegekompetenzzentrum übersiedelt. „Wir wünschen ihm alles Gute“, so die umsichtigen Betreuer.
