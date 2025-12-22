Altlandesrat nach schwerem Unfall: „Danke an alle“

Zu seinem 85er im Juli war Josef Tauber rüstig wie eh und je. Viele Freunde und Weggefährten ließen ihn hochleben. Mit herzlichen Worten gratulierte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil dem „wohl längstdienenden Politiker“ der Heimat, dessen Laufbahn vor 56 Jahren als Gemeinderat begonnen hatte. 12 Jahre lang war Josef Tauber aus Großpetersdorf Bürgermeister, als Landesrat leitete er von 1993 bis 1999 die Geschicke. Bis zuletzt blieb der Spross einer Arbeiterfamilie seiner Linie treu und zeigte im Ort soziales Engagement. An der Dorfgalerie hing sein Herz. Im Herbst ließ er sich bei „Girls, Girls, Girls“, einer Ausstellung heimischer Fotografen, blicken und war wohlauf.