Zahlreiche Einkäufe

Weihnachtsgeschäft: Regionaler Handel punktete

Burgenland
22.12.2025 07:03
Einkäufe für das Weihnachtsfest: Einiges los war an den Samstagen im Advent in den heimischen ...
Einkäufe für das Weihnachtsfest: Einiges los war an den Samstagen im Advent in den heimischen Einkaufszentren.(Bild: Reinhard Judt)

Im Schnitt geben die Burgenländer heuer rund 335 Euro für die Geschenke unter dem Christbaum aus. Gutscheine, Spielwaren und Bekleidung waren besonders gefragt. Regionalität und Beratung spielen eine wichtige Rolle.

Zufrieden ist der burgenländischen Handel mit dem Weihnachtsgeschäft 2025. Die Umsätze bewegten sich auf einem stabilen Niveau – Unterschiede gab es je nach Branche und Standorten. Denn die Freude am Schenken bleibt ungebrochen: Laut Erhebung der KMU Forschung Austria kaufen 89 % der Burgenländer Weihnachtsgeschenke. Im Schnitt besorgt jeder sieben Präsente.

80 Millionen Euro Umsatz
Die Gesamtausgaben betragen 335 Euro. Das „Geschenke-Budget“ liegt damit zwar unter dem sehr hohen Vorjahresniveau, bleibt aber auf einem stabilen Wert. Für den burgenländischen Einzelhandel ergibt sich laut KMU-Studie ein Umsatz von rund 80 Millionen Euro.

Von Gutscheinen bis zu Büchern
Am beliebtesten sind Gutscheine (35 %), Spielwaren (31 %) und Textilien (28 %). Danach folgen Kosmetika (26 %), Bargeld (25 %) und Bücher (19 %). Der Großteil der Geschenke wird im stationären Handel gekauft. Hier zeigt sich ein Trend zur Nähe: Mehr als jeder Dritte kauft verstärkt in Geschäften in der Umgebung ein, rund jeder Sechste legt besonderen Wert auf regionale Produkte. Der Online-Handel ist ebenfalls längst ein fixer Bestandteil des Weihnachtsgeschäfts. 53 % der Burgenländer bestellen zumindest einen Teil der Geschenke im Internet.

Kunden kaufen bewusst ein
Einkaufszentren, Fachmarktzentren und Ortskerne waren an den Einkaufssamstagen gut frequentiert. „Wir sehen, dass viele Kunden gut vorbereitet sind, konkrete Geschenkideen haben und bewusst einkaufen“, so Wirtschaftskammer Spartenobmann Alexander Fischer. „Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten zeigt sich, wie wichtig Vertrauen, Regionalität und persönliche Beratung sind.“

Nach dem Heiligen Abend ist das Weihnachtsgeschäft noch nicht abgeschlossen: Gutschein-Einlösungen, Umtausch und Abverkauf sorgen auch zwischen den Feiertagen für Betrieb. Der Jahreswechsel bringt im Lebensmittelhandel und bei Silvesterartikeln für Umsatzimpulse. 

Porträt von Philipp Wagner
Philipp Wagner
