Weihnachtsgeschäft: Regionaler Handel punktete

Zufrieden ist der burgenländischen Handel mit dem Weihnachtsgeschäft 2025. Die Umsätze bewegten sich auf einem stabilen Niveau – Unterschiede gab es je nach Branche und Standorten. Denn die Freude am Schenken bleibt ungebrochen: Laut Erhebung der KMU Forschung Austria kaufen 89 % der Burgenländer Weihnachtsgeschenke. Im Schnitt besorgt jeder sieben Präsente.

80 Millionen Euro Umsatz

Die Gesamtausgaben betragen 335 Euro. Das „Geschenke-Budget“ liegt damit zwar unter dem sehr hohen Vorjahresniveau, bleibt aber auf einem stabilen Wert. Für den burgenländischen Einzelhandel ergibt sich laut KMU-Studie ein Umsatz von rund 80 Millionen Euro.