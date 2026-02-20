Arbeiter (54) starb bei Überprüfung von Bagger

Der 54-Jährige führte gerade Überprüfungsarbeiten an der Abbruchzange eines Baggers durch. Dabei wurde er von der Zange erfasst und tödlich verletzt. Am Steuer des Baggers saß ein 34-jähriger Österreicher. Ein Alkomattest mit dem Mann verlief negativ. Zum genauen Unfallhergang führt die Polizei noch Ermittlungen durch.