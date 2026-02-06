Meister Sturm schnappt sich steirische Verstärkung

Kurz vor dem Transferschluss in Österreich schlug Meister Sturm noch einmal auf dem Markt zu: Mit Albert Vallci kommt ein Weststeirer von St. Gallen nach Graz. Der 30-Jährige ist in der heimischen Liga auch kein Unbekannter – mit Red Bull Salzburg wurde der Innenverteidiger dreimal Meister.
Meister Sturm rüstet in seiner Abwehr weiter auf. Freitagnachmittag gab der Klub die Verpflichtung von Albert Vallci bekannt. Der 30-jährige Weststeirer wechselt von St. Gallen nach Graz. Ausgebildet wurde der Innenverteidiger bei Kapfenberg, kam dann über Lafnitz, Horn, Wacker Innsbruck und Red Bull Salzburg (dreimal Meister) in die Schweiz. Dort kickte er seit August 2022, absolvierte für St. Gallen 114 Spiele (zehn Tore und drei Assists).
„Hat auf sehr hohem Niveau gespielt“
„Mit Albert konnten wir den gesuchten Innenverteidiger mit Erfahrung für unsere Defensive gewinnen. Er hat in Salzburg und in der Schweiz auf sehr hohem Niveau gespielt, verfügt über Routine, um in unserer jungen Mannschaft voran zu gehen und bringt Zweikampfstärke sowie Qualität im Kopfballspiel mit“, schwärmt Sportchef Michael Parensen in einer Aussendung des Klubs.
„Als Steirer ist es für mich natürlich eine großartige Sache, für den größten Verein des Bundeslandes, den amtierenden österreichischen Meister, auflaufen zu dürfen. Ich habe die Bundesliga natürlich auch in den vergangenen Jahren ganz genau verfolgt und freue mich, nun wieder ins Geschehen eingreifen zu können. Ich kann es kaum erwarten, sofort loszulegen, meine Qualitäten einzubringen und die Frühjahrssaison mit Sturm in Angriff zu nehmen!“, ist Vallci begeistert vom Wechsel.
