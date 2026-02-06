Meister Sturm schnappt sich steirische Verstärkung

„Als Steirer ist es für mich natürlich eine großartige Sache, für den größten Verein des Bundeslandes, den amtierenden österreichischen Meister, auflaufen zu dürfen. Ich habe die Bundesliga natürlich auch in den vergangenen Jahren ganz genau verfolgt und freue mich, nun wieder ins Geschehen eingreifen zu können. Ich kann es kaum erwarten, sofort loszulegen, meine Qualitäten einzubringen und die Frühjahrssaison mit Sturm in Angriff zu nehmen!“, ist Vallci begeistert vom Wechsel.