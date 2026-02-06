Polcanova im Viertelfinale des Europe-Top-16-Cups

Olympia 2026: Die Eröffnungsfeier ab 20 Uhr LIVE
Die an Nummer 2 gesetzte Oberösterreicherin Sofia Polcanova ist ins Viertelfinale des Europe-Top-16-Cups in Montreux eingezogen!
Die Tischtennis-Europameisterin fertigte am Freitag die Portugiesin Shao Jieni 3:0 (5,7,8) ab und trifft nun am Samstag (11 Uhr) auf Yuan Jia Nan.
Die Französin hatte 2024 das Turnier durch einen 4:3-Finalsieg über Polcanova gewonnen.
Habesohn gegen Pucar out
Polcanova hat beim zweitwichtigsten Europa-Turnier bisher zweimal Silber und dreimal Bronze geholt.
Bei den Männern schied Daniel Habesohn gegen den Kroaten Tomislav Pucar indes in der Vorrunde mit 0:3 aus.
