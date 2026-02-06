Vorteilswelt
Tischtennis

Polcanova im Viertelfinale des Europe-Top-16-Cups

Sport-Mix
06.02.2026 17:23
Sofia Polcanova
Sofia Polcanova(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die an Nummer 2 gesetzte Oberösterreicherin Sofia Polcanova ist ins Viertelfinale des Europe-Top-16-Cups in Montreux eingezogen!

0 Kommentare

Die Tischtennis-Europameisterin fertigte am Freitag die Portugiesin Shao Jieni 3:0 (5,7,8) ab und trifft nun am Samstag (11 Uhr) auf Yuan Jia Nan.

Die Französin hatte 2024 das Turnier durch einen 4:3-Finalsieg über Polcanova gewonnen.

Habesohn gegen Pucar out
Polcanova hat beim zweitwichtigsten Europa-Turnier bisher zweimal Silber und dreimal Bronze geholt.

Bei den Männern schied Daniel Habesohn gegen den Kroaten Tomislav Pucar indes in der Vorrunde mit 0:3 aus.

