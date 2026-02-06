Anna Gasser isst bei Olympia „jeden Tag Pizza“

„Konnte die Zeit nie genießen“

Erstmals bei Olympia findet ihre Paradedisziplin Big Air vor der zweiten Disziplin, dem Slopestyle, statt. „Ich hatte bei den letzten zwei Olympischen Spielen immer die Situation, dass es im Slopestyle nicht aufgegangen ist und dann der Druck zum Big Air noch größer geworden ist. Ich konnte die Zeit danach nie genießen. Es wäre so schön, einmal eine Medaille am Anfang zu holen, weil dann geht man ganz entspannt in den nächsten Bewerb“, erklärte die 34-Jährige. „Aber jetzt muss ich erst einmal im Big Air abliefern, das ist wieder eine neue Situation.“