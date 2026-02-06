Vorteilswelt
Keine „Käse-Regel“

Anna Gasser isst bei Olympia „jeden Tag Pizza“

Olympia
06.02.2026 17:19
Anna Gasser
Anna Gasser(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ihre vierten Olympischen Winterspiele sind für Snowboard-Star Anna Gasser bisher ein einziger Gaumenschmaus. „Ich bin so glücklich mit dem Essen. Ich habe bis jetzt jeden Tag eine Pizza gegessen. Auch wenn ich nach dem Big-Air-Training um 23.00 Uhr ins Hotel komme, kriege ich im Hotel meine Pizza“, berichtete die zweifache Olympiasiegerin freudestrahlend am Freitag in Livigno. 

Eines freut die Kärntnerin angesichts der italienischen Küche ganz besonders.

  „Ich esse keinen Käse. Wenn ich eine Pizza ohne Käse in Österreich bestelle, dann schauen sie mich immer blöd an. Aber in Italien gibt es diese Pizza Marinara am Menü. Deshalb fühle ich mich in Italien noch wohler, weil ich nicht bewertet werde“, sagte Gasser. Ihre Tricks werden erstmals in der Big-Air-Qualifikation am Sonntag (19.30 Uhr) begutachtet.

(Bild: Christof Birbaumer)

„Konnte die Zeit nie genießen“
Erstmals bei Olympia findet ihre Paradedisziplin Big Air vor der zweiten Disziplin, dem Slopestyle, statt. „Ich hatte bei den letzten zwei Olympischen Spielen immer die Situation, dass es im Slopestyle nicht aufgegangen ist und dann der Druck zum Big Air noch größer geworden ist. Ich konnte die Zeit danach nie genießen. Es wäre so schön, einmal eine Medaille am Anfang zu holen, weil dann geht man ganz entspannt in den nächsten Bewerb“, erklärte die 34-Jährige. „Aber jetzt muss ich erst einmal im Big Air abliefern, das ist wieder eine neue Situation.“

Ähnliche Themen
Anna Gasser
Pizza
Loading
